Pēc dažām dienām Latvijā pazudīs Saules lielākā daļa. Zināms, cikos tas notiks
Trešdienas, 12. augusta vakarā visā Latvijā notiks daļējs Saules aptumsums. Šo var uzskatīt par īpaši nozīmīgu daļējo Saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī būs aizsegtas 4/5 Saules diametra. Savukārt nelielā Eiropas zonā Saule pazudīs pavisam.
Aptumsuma sākums Rīgā būs plkst. 20:06, maksimālā fāze (kad būs aizklāti 84% Saules diametra) – plkst. 20:57, bet jau 21:11 daļēji aptumšotā Saule noritēs. Tā kā saulrieta momenti dažādās Latvijas vietās ir atšķirīgi, būs atšķirīgs arī Saules novietojums maksimālās fāzes laikā. Austrumu daļā maksimālās fāze brīdis sakritīs ar saulrieta laiku, bet rietumu daļā maksimālo fāzi un saulrietu šķirs 20 minūtes, vēsta Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) un "SIA StarSpace".
Latvijā daļējie Saules aptumsumi novērojami reizi 2 – 6 gados. Iepriekšējais daļējais Saules aptumsums Latvijā bija redzams 2025. gada 25. martā, kad bija aizklāta aptuveni piektā daļa Saules diametra. 12. augusta vakarā daļējs Saules aptumsums būs vērojams visā Eiropā, bet šaurā joslā Islandē un Spānijā tas būs novērojams kā pilns Saules aptumsums. Pilns Saules aptumsums katrā konkrētā ģeogrāfiskā vietā ir reta parādība. Iepriekšējo reizi Latvijā tāds bija novērojams 1954. gadā, bet nākamais būs tikai 2142. gadā. Interesanti ir arī gredzenveida Saules aptumsumi. Latvijā gredzenveida Saules aptumsums būs redzams 2039. gada 21. jūnijā.
Saules aptumsums notiek tad, kad Mēness pilnībā vai daļēji aizsedz Saules disku. Pilnīgas aizsegšanas gadījumā uz vairākām minūtēm iestājas tumsa, bet daļējas aizsegšanas gadījumā Saule atgādina apli ar robu. 12. augustā rietošā saule būs kā šaurs sirpis, kura "ragi" ir vērsti lejup.
Saules aptumsuma publiski novērojumi 12. augustā nav plānoti, tomēr ikviens var izvēlēties ērtu novērojumu vietu, kur redzams saulriets. Tā var būt gan jūras, upes vai ezera mala, gan augstāka ēka, gan arī kāds klajums. Latvijas Astronomijas biedrība aicina aptumsumu ne tikai novērot, bet arī dalīties ar novērojumiem sociālajos tīklos. Tēmturis - #saulesaptumsums.
12. augustā vairāki desmiti astronomijas interesentu no Latvijas atradīsies Spānijā, lai vērotu pilnu Saules aptumsumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pilnais Saules aptumsums sāksies Krievijas Tālo Ziemeļu Taimiras pussalas pašos austrumos, pēc tam pa Ziemeļu ledus okeānu apmetīs loku uz Grenlandi un virzīsies uz dienvidiem. Maksimālā pilnās fāzes ilgums sasniegs 2 minūtes un 18 sekundes. Ja to palaidīsiet garām, nebēdājiet — 2027. gada 2. augusta pilnais Saules aptumsums ilgs pat 6 minūtes un 30 sekundes, šķērsojot Spānijas dienvidus, Ziemeļāfriku un Arābijas pussalas rietumus.
Mēness pilnā ēna pusotras stundas laikā veiks apmēram 8260 kilometrus, lielākā daļa trajektorijas atradīsies virs Atlantijas okeāna. Visilgāko pilno fāzi varēs vērot Islandes rietumos, savukārt tur, kur gaidāmi vislielākie skatītāju pūļi, proti, Portugāles pašos ziemeļaustrumos un Spānijas ziemeļos, pilnās fāzes ilgums būs sarucis līdz aptuveni vienai minūtei. Pilnais aptumsums noslēgsies virs Vidusjūras Baleāru salu rajonā.
Kur varēs redzēt pilnu aptumsumu?
Grenlandes “Station Nord” pilnais aptumsums sāksies plkst. 17.18:08 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 17.18:16.
Pēc pusstundas to varēs redzēt Islandē, piemēram, galvaspilsētā Reikjavīkā pilnais aptumsums sāksies plkst. 17.48:16 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 17.48:47.
Kontinentālajā Eiropā to varēs redzēt pēc nepilnām divām stundām, vispirms Portugālē to varēs redzēt Riodeonoras municipalitātē, kur pilnais aptumsums sāksies plkst. 19.30:20 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 19.30:29.
Pēc tam tas būs redzams Spānijā, tikai jāņem vērā, ka tā ir Centrāleiropas laika joslā, tādējādi vienu stundu uz priekšu. Piemēram, Bilbao pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.27:23 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 20.27:38, Saragosā pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.29:02, maksimālais aptumsums plkst. 20.29:44, Valensijā pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.32:30, maksimālais aptumsums plkst. 20.33:00, bet Baleāru salu Ibisā pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.32:45, maksimālais aptumsums plkst. 20.33:18.
Kurās lielpilsētās varēs redzēt ļoti izteiktu daļēju aptumsumu?
Kaut gan pilnīga aptumsuma josla ir šaura, daudz plašāks ir to vietu klāsts, kur Mēness atstās mazu Saules “sirpi”: Madride (Mēness aizsegs 99,98% Saules diska), Barselona (99%), Monako (95%), Lisabona (95%), Dublina (94%), Parīze (92%), Milāna (92%), Londona (91%), Cīrihe (91%), Brisele (90%), Amsterdama (88%), Prāga (86%), Berlīne (85%), Vīne (85%), Kopenhāgena (84%), Oslo (83%), Varšava (82%), Stokholma (81%).
Latvijas Astronomijas biedrība atgādina, ka uz Sauli nedrīkst ilgstoši skatīties ar neapbruņotu aci un nekādā gadījumā caur binokli, tālskati vai teleskopu bez speciāla filtra, jo tas var izraisīt neatgriezeniskus redzes bojājumus. Novērojumiem jāizmanto īpaši blīvs filtra materiāls. Šim nolūkam neder parastās saulesbrilles, kompaktdiska vai nezināmu īpašību plēves materiāls. Tiesa, saulrieta laikā Saules spožums ir samazināts, un īslaicīgi var mēģināt skatīties caur metinātāja filtru vai biezu plēvi. Visdrošākā metode ir Saules attēla projicēšana uz ekrāna. Īpaši interesanti aptumsuma laikā ir vērot Saules projicēto attēlu ar "robu". Tādi attēli veidojas caur ciešām koku zaru spraugām, caur papīra lapā izdurtiem caurumiņiem vai pat caur virtuves putu karoti.
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