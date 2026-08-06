Pieprasa Abu Meri skaidrojumu par ģimenes palātu slēgšanu Rīgas Dzemdību namā
Nacionālā apvienība (NA) prasīs veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) skaidrojumu par finansējuma situāciju Rīgas Dzemdību namā, jo līdzekļu trūkuma dēļ šovasar uz laiku slēgtas desmit ģimenes palātas, teikts partijas izplatītajā paziņojumā.
Partijā norāda, ka publiski izskanējusi informācija, ka Rīgas Dzemdību nama budžets šogad ir aptuveni par 750 000 eiro mazāks nekā sākotnēji plānots. Vienlaikus ierobežotā personāla pieejamība likusi ārstniecības iestādei no jūnija līdz augusta beigām slēgt sestajā stāvā izvietotās ģimenes palātas.
Saeimas deputāts Artūrs Butāns (NA) uzskata, ka nav pieļaujams runāt par demogrāfiskās krīzes risināšanu, vienlaikus samazinot finansējumu lielākajai dzemdību palīdzības iestādei valstī. Politiķis norāda, ka partija pieprasīs ministram skaidrojumu par radušos situāciju, kā arī rīcības plānu, lai pilnvērtīga dzemdību aprūpe un ģimenes palātu pieejamība tiktu atjaunota un turpmāk nebūtu apdraudēta.
NA uzsver, ka Rīgas Dzemdību nams ir lielākā dzemdību palīdzības iestāde Latvijā un ģimenes palātas ir būtiska mūsdienīgas dzemdību aprūpes sastāvdaļa. Partija arī norāda, ka valstī, kur demogrāfiskā situācija ir viens no būtiskākajiem ilgtermiņa izaicinājumiem, nav pieļaujama mātes un bērna veselības aprūpei paredzētā finansējuma samazināšana.
Tikmēr Rīgas Dzemdību namā mājaslapā norādīts, ka pacientes tuvas personas uzturēšanās stacionārā iespējama tikai ģimenes palātā. Maksa par vienu gultas dienu ģimenes palātā ir 72 eiro. Tāda pati maksa noteikta arī tuvas personas uzturēšanās iespējai kopā ar jaundzimušo īpašos gadījumos, kad bērna māte nevar atrasties kopā ar bērnu.
Savukārt par 18 eiro diennaktī pacientes rīcībā ir divvietīga palāta ar labierīcībām un dušu, taču šādās palātās tuvas personas uzturēšanās nav paredzēta.
Bez maksas pieejamas vienvietīgas palātas bez labierīcībām un dušas, kas atrodas gaitenī koplietošanā vairākām palātām, kā arī gultasvieta trīsvietīgā palātā ar labierīcībām un dušu. Ja paciente vēlas mainīt palātu, par to jāmaksā 15 eiro.
NA sagaida, ka Veselības ministrija sniegs skaidrojumu par finansējuma samazinājuma iemesliem un iespējamiem risinājumiem, lai mātes un bērna veselības aprūpe būtu stabili nodrošināta.
Kā vēstīts, arī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) solījis atkārtoti aktualizēt valdībā jautājumu par Rīgas Dzemdību nama finansējumu.
Viņš norāda, ka jau 7. jūlija valdības sēdē iebildis pret "finansējuma samazināšanu Rīgas Dzemdību namam un brīdinājis par iespējamām sekām". Ministra ieskatā, šīs sekas tagad esot redzamas, jo finansējuma trūkuma dēļ tiekot slēgts vesels stāvs ar ģimenes palātām.
Nacionālais veselības dienests (NVD) iepriekš informēja, ka Rīgas Dzemdību namam 2026. gadā piemērotais finansējuma ieturējums veido 8% no kopējā ārstniecības iestādei piešķirtā valsts finansējuma. Dienests to skaidroja ar dzemdību skaita samazināšanos un ilgstoši nepietiekamo valsts finansējumu veselības aprūpei.
Pēc NVD sniegtās informācijas Rīgas Dzemdību namam šogad plānotais valsts finansējums pēc ieturējuma ir 9 278 090 eiro, savukārt 2025. gadam plānotais finansējums bija 9 778 145 eiro.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem SIA "Rīgas dzemdību nams" apgrozījums pērn ir bijis 13 069 673 eiro, bet peļņa - 58 264 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.