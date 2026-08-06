Policija Daugavpilī uziet gandrīz kilogramu amfetamīna
Jūlija beigās policija Daugavpilī uzgājusi gandrīz kilogramu amfetamīna.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības, smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki, pārbaudot operatīvo informāciju, 30. jūlijā jau iepriekš sāktā kriminālprocesā veica procesuālās darbības saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. To laikā Daugavpilī likumsargi aizturēja 1987. gadā dzimušu vīrieti.
Kratīšanas laikā pie aizturētā izņemti 976 grami amfetamīna, kā arī cigareti, kas bija pildīta ar zaļganbrūnas krāsas nezināmas izcelsmes, marihuānai līdzīgu vielu, trīs patronas un gāzes pistoli.
Turpinot izmeklēšanas darbības, policisti pie cita vīrieša, kura statuss šajā kriminālprocesā ir persona, pret kuru sākts kriminālprocess, apskates laikā atrada un izņēma piecus gramus amfetamīna.
Pret vīriešiem policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta otrās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā.