Centās apmānīt bērnus: VID konfiscē tūkstošiem viltotu “Disney” un citu zīmolu piekariņu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli Lidostas muitas kontroles punktā, konstatēja vairāk kā desmit tūkstošus viltotu silikona piekariņu ar populāru animācijas varoņu un starptautiski zināmu preču zīmju attēliem. Ķīnas uzņēmums, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus, nosūtīja preces saņēmējam Latvijā.
Šī gada aprīlī kādas kurjerpasta kravas muitas fiziskās kontroles laikā Lidostas muitas kontroles punkta amatpersonām, konstatējot kravā esošo preču zemo kvalitāti, radās aizdomas par to iespējamo viltojumu. Kravai bija pieteikta muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, un to bija paredzēts nogādāt saņēmējam Latvijas uzņēmumam. Pārbaudes rezultātā tika konstatētas kopumā 12 355 vienības preču, pārsvarā silikona piekariņi ar dažādu populāru animācijas varoņu un starptautiski zināmu preču zīmju attēliem.
Muitas amatpersonas vērsās pie attiecīgo preču zīmju tiesību īpašnieku pārstāvjiem, kuru sniegtie atzinumi apliecināja, ka ar šīm precēm ir pārkāptas 20 dažādu uzņēmumu, kuru darbības joma saistīta ar kino un animāciju, kā arī transportlīdzekļu, saldumu un saldināto dzērienu ražošanu, intelektuālā īpašuma tiesības. Atbilstoši tiesību īpašnieku atzinumiem konstatētās viltotās preces tiks iznīcinātas.
Kopējais tiesību īpašniekiem novērstais kaitējums pēc atbilstošu oriģinālo preču vērtības ir aptuveni 12 335 eiro.
2026. gada pirmajos sešos mēnešos VID Muitas pārvaldes veikto kravu un sūtījumu kontroles rezultātā 23 gadījumos tika konstatētas viltotas preces. Kopumā izņemtas 24 885 dažādas viltotu preču vienības.
VID aicina būt piesardzīgiem, saņemot dāvanas vai reklāmas priekšmetus, kuru izcelsme un autentiskums nav zināms, jo viltotas preces var neatbilst drošuma prasībām, saturēt kaitīgas vielas un radīt risku veselībai, īpaši bērniem, vienlaikus pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības.