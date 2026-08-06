Pašvaldība izvērtē Bauskas pilsētas pamatskolas turpmākās darbības iespējas
Bauskas pilsētas pamatskolā pēc direktores un abu vietnieku pēkšņiem atlūgumiem notika sanāksme, kurā pašvaldība apliecināja mācību gada sākumu kā plānots un uzsvēra atbildīgu lēmumu nepieciešamību skolēnu skaita krituma un valsts prasību dēļ. Līdz 6. augusta domes sēdei tiek vākti priekšlikumi, lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību un rastu ilgtspējīgu skolas pārvaldības risinājumu.
4. augustā Bauskas pilsētas pamatskolā notika sanāksme, kurā pašvaldības un skolas vadība, kā arī izglītojamo vecāki pārrunāja skolas turpmāko darbību pēc tam, kad visa skolas vadības komanda ir iesniegusi atlūgumus.
Pašvaldības vadība norādīja, ka direktores lēmums bija negaidīts un saņemts teju pēdējā brīdī pirms jaunā mācību gada sākuma, tāpat kā informācija par direktores abu vietnieku iesniegtajiem atlūgumiem, ko direktore jau bija apstiprinājusi. Ar vairākkārtējām sarunām pašvaldība centusies pārliecināt direktori atsaukt iesniegumu un turpināt iesākto, tomēr pie pozitīva rezultāta nonākt neizdevās.
Sanāksmē tika apspriesti iespējamie turpmākās rīcības scenāriji. Pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Mačeks uzsvēra:
“Pašvaldības mērķis nav slēgt skolu, tomēr ir jāpieņem atbildīgi lēmumi, ņemot vērā skolēnu skaita tendences kritumu un valsts noteiktās prasības”.
Sanāksmē tika skaidrots, ka skola mācību procesu 1. septembrī uzsāks kā plānots, jo finansējums šim gadam ir nodrošināts.
Izglītojamo vecāki pauda bažas par iespējamo reorganizāciju, klašu lielumu un skolas nākotni. Pašvaldība apliecināja, ka tās galvenā prioritāte ir nodrošināt bērniem iespēju mācīties kvalitatīvā un drošā vidē. Vienlaikus tika uzsvērts, ka, samazinoties skolēnu skaitam un dzimstības līmenim valstī, ilgtermiņā būs jāpieņem lēmumi, kas balstīti gan demogrāfiskā situācijā, gan Ministru kabineta nosacījumos par skolu finansēšanu.
Sanāksmes noslēgumā pašvaldības vadība aicināja visas iesaistītās puses uzturēt atklātu dialogu un iesniegt priekšlikumus vēl pirms 6. augusta domes sēdes, kurā deputāti izskatīs vairākus ar Bauskas pilsētas pamatskolas turpmāko darbību saistītus lēmumprojektus.
Pašvaldība uzsver, ka patlaban galvenais uzdevums ir nodrošināt sekmīgu jaunā mācību gada sākumu un mācību procesa nepārtrauktību skolēniem, vienlaikus rodot ilgtspējīgāko risinājumu skolas turpmākajai darbībai un vadībai.