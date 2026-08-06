Sabiedrība

VIDEO: kā nepiečurāt bikses no bailēm?! Veterinārā klīnika nofilmē amizantas ainas - lāču potēšanu

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Ziepniekkalna veterinārā klīnika "VivaVet" sociālajos tīklos publicējusi video, kurā redzams neparasts un vienlaikus atbildīgs darbs – lāču vakcinēšana patversmē "Mežavairogi".

VIDEO: kā nepiečurāt bikses no bailēm?! Veterinārā...

Kā stāsta veterinārās klīnikas pārstāvji, viņi kopā ar kolēģiem devās uz patversmi, kur vakcinēja divas lācenes – Laimuun Māru, kā arī lūseni Penelopi.

"Vakar bija īpaši atbildīga diena!" raksta klīnika, piebilstot, ka dzīvnieku vakcinācija ir būtisks priekšnoteikums viņu veselības uzturēšanai un infekcijas slimību profilaksei.

Foto: ekrānuzņēmums no video
eterinārā klīnika nofilmē amizantas ainas - lāču potēšanu.
eterinārā klīnika nofilmē amizantas ainas - lāču potēšanu.

Veterinārārsti uzsver, ka šāds process prasa rūpīgu plānošanu, profesionālas zināšanas un komandas darbu. Tomēr ieguldītais darbs atmaksājas, jo vakcinācija palīdz saglabāt dzīvnieku imunitāti un nodrošina tiem veselīgu dzīvi.

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