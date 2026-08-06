Sabiedrība
Vakar 15:10
VIDEO: kā nepiečurāt bikses no bailēm?! Veterinārā klīnika nofilmē amizantas ainas - lāču potēšanu
Ziepniekkalna veterinārā klīnika "VivaVet" sociālajos tīklos publicējusi video, kurā redzams neparasts un vienlaikus atbildīgs darbs – lāču vakcinēšana patversmē "Mežavairogi".
Kā stāsta veterinārās klīnikas pārstāvji, viņi kopā ar kolēģiem devās uz patversmi, kur vakcinēja divas lācenes – Laimuun Māru, kā arī lūseni Penelopi.
"Vakar bija īpaši atbildīga diena!" raksta klīnika, piebilstot, ka dzīvnieku vakcinācija ir būtisks priekšnoteikums viņu veselības uzturēšanai un infekcijas slimību profilaksei.
eterinārā klīnika nofilmē amizantas ainas - lāču potēšanu.
Veterinārārsti uzsver, ka šāds process prasa rūpīgu plānošanu, profesionālas zināšanas un komandas darbu. Tomēr ieguldītais darbs atmaksājas, jo vakcinācija palīdz saglabāt dzīvnieku imunitāti un nodrošina tiem veselīgu dzīvi.