Par Aizputes Mūzikas un mākslas skolas direktori apstiprināta Arta Kangizere
Dienvidkurzemes novada dome apstiprinājusi Artu Kangizeri par jaunizveidotās Aizputes Mūzikas un mākslas skolas direktori, apvienojot mūzikas un mākslas skolas no 1. septembra ar mērķi pilnveidot pārvaldību un saglabāt programmas. Vairāk nekā 30 gadu pedagoģes pieredzi uzkrājusī vadītāja sola mūsdienīgu, uz sadarbību un izcilību vērstu izglītību, stiprinot tradīcijas un paplašinot iespējas audzēkņiem.
Domes sēdē 30. jūlijā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti par Aizputes Mūzikas un mākslas skolas direktori apstiprināja Artu Kangizeri. Jaunās profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājai ir vairāk nekā 30 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, tostarp vairāk nekā 20 gadi Aizputes Mūzikas skolas direktores amatā.
No šā gada 1. septembra Aizputes Mūzikas skola un Aizputes Mākslas skola darbu turpinās kā viena profesionālās ievirzes izglītības iestāde – Aizputes Mūzikas un mākslas skola. Reorganizācijas mērķis ir pilnveidot iestādes pārvaldību, vienlaikus saglabājot visas esošās izglītības programmas un mācību vietas, kā arī radīt plašākas sadarbības iespējas starp mūzikas un mākslas izglītības virzieniem.
A. Kangizere ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā, regulāri pilnveidojusi profesionālās zināšanas vadībā un par ieguldījumu profesionālās ievirzes izglītībā saņēmusi vairākus profesionālus apbalvojumus un atzinības.
Kandidējot uz direktores amatu, A. Kangizere uzsvērusi, ka ilggadējā pieredze un līdzšinējā sadarbība ar Aizputes Mākslas skolu būs nozīmīgs pamats veiksmīgai reorganizācijas īstenošanai. Savā attīstības redzējumā viņa reorganizēto skolu redz kā mūsdienīgu, uz sadarbību un izcilību vērstu profesionālās ievirzes izglītības iestādi, kurā līdzvērtīgi attīstās gan mūzikas, gan mākslas izglītība.
Runājot par apstiprināšanu direktores amatā, A. Kangizere atzīst, ka pirmās emocijas bijušas pateicība par izrādīto uzticēšanos un apziņa par gaidāmo atbildību. "Pirmkārt, saku lielu paldies par izrādīto uzticēšanos, bet vienlaikus tā ir arī ļoti liela atbildības sajūta. Reorganizētas skolas vadīšana prasa apvienot dažādas pieredzes, veidot saliedētu kolektīvu un nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Lai gan skola darbu turpinās divās ēkās, mans uzdevums būs panākt, lai tā darbotos kā viena komanda," saka jaunā direktore.
A. Kangizere stāsta, ka viens no pirmajiem uzdevumiem būs izveidot skaidru darba organizāciju un efektīvu komunikāciju starp abām skolas ēkām, vienlaikus sakārtojot administratīvos procesus.
"Mūzikas skola šogad atskatījās uz 80 darbības gadiem, bet Mākslas skola svinēja 35 gadu jubileju. Abām skolām ir bagāta vēsture, spēcīgas tradīcijas un absolventi, ar kuriem lepojamies. Vēlos šīs vērtības saglabāt, vienlaikus meklējot jaunas sadarbības iespējas starp mūzikas un mākslas programmām," turpina A. Kangizere.
Attīstības redzējumā kā prioritāti viņa izvirza kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu, pedagogu profesionālo pilnveidi, digitālo risinājumu ieviešanu, kā arī plašākas iespējas audzēkņiem piedalīties konkursos, festivālos, meistarklasēs un citās radošajās aktivitātēs. Tikpat nozīmīga būs sadarbība ar audzēkņu vecākiem, vietējo kopienu un pašvaldību.
A. Kangizere uzskata, ka profesionālās ievirzes izglītības nozīme sniedzas daudz tālāk par profesionālu mūziķu vai mākslinieku sagatavošanu.
"Nav svarīgi, kādu profesiju mūsu audzēkņi izvēlēsies nākotnē. Mūzika un māksla attīsta radošumu, emocionālo inteliģenci un spēju izpaust sevi. Skolā iegūtās prasmes un pieredze bērniem būs vērtīgas visu mūžu," ir pārliecināta direktore.
Pēc viņas domām, reorganizācijas lielākā vērtība būs iespēja vēl ciešāk sadarboties abu jomu pedagogiem un audzēkņiem, vienlaikus saglabājot katras skolas izveidotās tradīcijas. A. Kangizere uzsver, ka jaunās skolas veidošanā nozīmīgākie būs cilvēki – pedagogi, audzēkņi, viņu ģimenes un savstarpējā sadarbība.
"Es vēlētos, lai mēs visi – audzēkņi, pedagogi un vecāki – būtu viena komanda. Lai mūsu skolā netrūkst prieka, iedvesmas un savstarpēja atbalsta. Galvenais, lai audzēkņi nāk uz skolu ar prieku, vecāki lepojas ar savu bērnu sasniegumiem, bet pedagogi jūt gandarījumu par savu darbu. Tikai kopā mēs varam radīt vidi, kurā augam, attīstāmies un noticam saviem sapņiem," A. Kangizere ieskicē savu nākotnes redzējumu.
Sakot paldies par doto uzticību vadīt jaunizveidoto izglītības iestādi, A. Kangizere pateicās arī bijušajam Aizputes Mākslas skolas direktoram Armandam Ausmanim par ieguldījumu skolas attīstībā: " Viņa vadībā mākslas skola ir izaugusi par tādu skolu, kādu to pazīstam šodien. Tā ir viņa liels lolojums, un par to es vēlos pateikties."
Aizputes Mūzikas skola un Aizputes Mākslas skolas direktoru izvēlēja atklātā konkursā. A. Kangizere bija vienīgā pretendente.