Topošos vecākus aicina iepazīt Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļu
Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļas laikā Liepājas Reģionālā slimnīca aicina topošos vecākus bez maksas apmeklēt Dzemdību nodaļas ekskursijas katru dienu no plkst. 17.00 līdz 19.00, lai iepazītos ar dzemdību apstākļiem un saņemtu atbalstu zīdīšanas nozīmes izpratnē. Zīdīšana ir vitāli svarīga gan mazuļa veselībai un emocionālajai attīstībai, gan mātes labsajūtai.
Katru gadu augusta pirmajā nedēļā tiek atzīmēta Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļa. Tās mērķis – atgādināt, cik svarīga ir zīdīšana gan mātes, gan mazuļa veselībai.
Pirmajos dzīves mēnešos mazulim nav nekā svarīgāka par mātes pienu. Tas ir unikāls, dabas radīts uzturs, kas pielāgojas bērna vajadzībām katrā augšanas posmā. Mātes piens satur ideālu olbaltumvielu, tauku, vitamīnu un minerālvielu līdzsvaru, kā arī antivielas, kas stiprina mazuļa imunitāti un pasargā no infekcijām un alerģijām. Turklāt tas palīdz bērnam attīstīties ne tikai fiziski, bet arī emocionāli.
Zīdīšanas brīdis nav tikai ēdināšana – tas ir tuvības mirklis. Mazulis, dzirdot mammas sirdspukstus un sajūtot viņas siltumu, jūtas drošs un pasargāts. Tieši šajā kontaktā veidojas spēcīga emocionālā saikne starp māti un bērnu, kas pozitīvi ietekmē bērna psiholoģisko attīstību un drošības sajūtu visā turpmākajā dzīvē.
Zīdīšana ir arī labsajūtas avots mātei. Tā palīdz ātrāk atgūties pēc dzemdībām, mazina pēcdzemdību depresijas risku un dod īpašu gandarījuma sajūtu – apziņu, ka tieši mamma spēj sniegt bērnam pašu labāko.
Liepājas Reģionālās slimnīcas vecmātes aicina grūtnieces kopā ar vienu pavadošo personu (vēlams to, kura piedalīsies dzemdībās) doties ekskursijā, lai iepazītu Dzemdību nodaļu un tajā piedāvātajiem dzemdību apstākļiem. Ekskursija ir bezmaksas un tajā var piedalīties bez iepriekšējas pieteikšanās. Ekskursijas notiek katru dienu no plkst. 17.00 - 19.00. Mediķi aicina topošās māmiņas apmeklēt nodaļu vismaz četras līdz sešas nedēļas pirms mazuļa dzimšanas datuma, tas ir laikā no 30. līdz 34. grūtniecības nedēļai jeb 7. mēnesī.
Topošajiem vecākiem jādodas uz Dzemdību nodaļu, kas atrodas galvenās ēkas 2. stāvā (blakus Jaundzimušo pataloģijas un intensīvās terapijas nodaļai). Jāzvana pie Dzemdību nodaļas durvīm un jāsaka, ka vēlas piedalīties ekskursijā.