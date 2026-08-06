Piektdien laiks kļūs vēsāks un vējaināks.
Sabiedrība
Vakar 14:36
Vasaras karstums atkāpsies: sinoptiķi brīdina par vēsāku un vējaināku piektdienu
Piektdien Latvijā pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī debesis būs daļēji mākoņainas. Naktī vietām austrumu novados īslaicīgi līs, Latgalē un Sēlijā iespējamas pērkona lietusgāzes. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus.
Naktī piekrastē, dienā jau visā valstī rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra agrā rītā būs +13..+18 grādi, dienā gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā augusta pirmajā piektdienā sauli palaikam aizsegs mākoņi, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +16 grādiem un dienā sasniegs +23 grādus.