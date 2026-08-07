Bauskas novada pašvaldība pārskata saistošos noteikumus par kapsētu uzturēšanu
2026\. gada 29. aprīlī stājies spēkā jaunais Kapsētu likums, ieviešot Latvijā vienotu regulējumu kapsētu piešķiršanai, izveidošanai un apsaimniekošanai un aizstājot pašvaldību saistošos noteikumus pārejas periodā līdz 2027. gada 30. jūnijam. Bauskas novadā tiek pārskatīti noteikumi, turpinās kapsētu datu digitalizācija (jau 98 digitalizētas), un līdz 2030. gadam jāizveido apbedījumu reģistrs, bet līdz 2033. gadam tajā jāiekļauj iepriekš uzkrātā informācija.
2026. gada 29. aprīlī stājies spēkā jaunais Kapsētu likums, ar kuru Latvijā pirmo reizi ieviests vienots un skaidrs regulējums kapsētu piešķiršanai, izveidošanai un apsaimniekošanai visās pašvaldībās.
Ar Kapsētu likuma spēkā stāšanos spēku zaudē pašvaldību saistošie noteikumi par kapsētu izmantošanu. Saistošie noteikumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Patlaban Bauskas novada pašvaldībā tiek pārskatīti un atbilstoši Kapsētu likumam tiks pielāgoti saistošie noteikumi, ko nodos sabiedriskajai apspriešanai.
Pavisam novadā ir 143 kapsētas, bet no tām pašvaldības pārziņā - 131.
Līdz šim kapsētu darbība un uzturēšana Bauskas novadā norit saskaņā ar 2024. gada 30. aprīlī apstiprinātajiem saistošajiem notekumiem Nr. 6. Tajos noteikts katras kapsētas apsaimniekotājs, proti, attiecīgā pilsētas, pagasta nodaļa vai apvienības pārvalde. Sīkāki dati par kapsētām un kapu pārziņu kontaktinformācija atrodama pašvaldības tīmekļvietnes www.bauskasnovads.lv sadaļā Novads -> Vide -> Kapsētu darbība un uzturēšana.
Turpat ievietota saite uz Kapsētu informācijas digitalizācijas un datu pārvaldības sistēmu www.cemety.lv. Tajā pieejami divi portāli: viens kapsētu pārvaldniekiem, viens – iedzīvotājiem, apbedīto informācijas meklēšanai un apskatīšanai kartēs.
98 Bauskas novada kapsētu dati ir digitalizēti. Bauskas apvienības pārvaldes (BAP), Iecavas apvienības pārvaldes (IAP) un Rundāles apvienības pārvaldes (RAP) teritorijā visas atvērtās kapsētas ir digitalizētas.
Atbilstoši Kapsētu likuma pārejas noteikumu 2. punktam pašvaldībai jāizveido pašvaldības kapsētu apbedījumu reģistrs četru gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas (t. i., līdz 2030. gada 29. aprīlim). Savukārt likuma 6. panta pirmajā daļā minētā informācija, kas tika uzkrāta pirms jaunā likuma spēkā stāšanās un jau ir pašvaldības rīcībā, jāiekļauj kapsētu apbedījumu reģistrā septiņu gadu laikā (t. i., līdz 2033. gada 29. aprīlim).