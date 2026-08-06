Gatavojoties X stundai, NBS trenēsies, kā krīzes brīdī iesaukt pilsoņus armijā
Sestdien, 8. augustā, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē izvērsīs mobilizācijas centrus, lai praksē trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti militārajā dienestā.
Kā informēja NBS, šajos mobilizācijas centros nedēļas nogalē ieradīsies tie Latvijas pilsoņi, kuri brīvprātīgi pieteikušies rezerves karavīru apmācībai. No turienes viņus organizēti nogādās Kājnieku skolā Alūksnē, kur no 8. līdz 29. augustam norisināsies rezervistu militārās apmācības kurss. Šogad militārās pamatiemaņas tajā apgūs 114 rezervisti.
Trīs nedēļu ilgajā kursā brīvprātīgie iegūs nepieciešamās pamatiemaņas gan individuālajā, gan kolektīvajā līmenī. Viņi apgūs ieroču un sakaru lietošanu, kaujas šaušanu, topogrāfiju, orientēšanos apvidū, lauka kaujas iemaņas, kā arī paplašināto pirmo palīdzību un ar dienestu saistītos normatīvos aktus. Apmācības noritēs klātienē klasēs un lauka apstākļos, noslēgumā kārtojot teorētiskās un praktiskās ieskaites.
Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, iegūstot karavīra statusu, un šis mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. NBS nodrošinās dalībnieku izmitināšanu kazarmās vai lauka teltīs, kā arī izsniegs formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Papildus tam rezervisti par katru mācību dienu saņems finansiālu kompensāciju, sākot no 41,75 eiro dienā, ko pēc kursa beigām pārskaitīs uz norādīto bankas kontu. Tāpat viņiem nodrošinās bezmaksas ēdināšanu vai izmaksās karavīra uzturdevu 14 eiro apmērā par katru dienesta dienu.
Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas dalībnieki dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu. Līdz ar to viņi tiks ieskaitīti NBS rezervē, un turpmāk šo karavīru militāro iemaņu atjaunošana notiks reizi četros gados, iesaucot uz kārtējām mācībām.
NBS atgādina, ka pieteikties rezervistu apmācībai var gan sievietes, gan vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Būtiskākie nosacījumi ir Latvijas pilsonība, vismaz pamatizglītība, valsts valodas zināšanas (vismaz vidējā līmenī), laba veselība un iepriekšējas sodāmības neesamība.
Apmācībām nepieņem personas, kurām ir kriminālā sodāmība vai kuras ir atvaļinātas no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem. Tāpat rezervistos neuzņem bijušos vai esošos ārvalstu drošības un izlūkošanas dienestu darbiniekus, kā arī personas, kuras jau šobrīd pilda dienesta pienākumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.