No "Rolex" līdz velosipēdiem: ko pārdod valsts izsolēs Latvijā
Latvijas valsts aktīvi pārdod mantu, kas dažādu iemeslu dēļ nonākusi tās īpašumā. Starp izsolēs piedāvātajām lietām ir ne tikai parasti velosipēdi vai sadzīves priekšmeti, bet arī dārgas rotaslietas, ieroči, automašīnu detaļas un pat "Rolex" pulksteņi vairāku tūkstošu eiro vērtībā.
Kā ziņo valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), 2026. gada pirmajā pusgadā tika pārdotas 135 kustamās mantas vienības, kas dažādu iemeslu dēļ bija nonākušas valsts īpašumā. Pateicoties šīm pārdošanām, valsts budžets tika papildināts par 101,8 tūkstošiem eiro.
Šā gada pirmajos sešos mēnešos VNĪ savā pārziņā pārņēma 4485 dažādus priekšmetus. To klāsts izrādījās visai neparasts – sākot no dārglietām un ieročiem līdz makiem, automašīnu sēdekļiem, velosipēdiem un skrejriteņiem.
Par dārgāko pārdoto izsoles priekšmetu kļuva "Rolex" pulkstenis, kas tika pārdots par 15,2 tūkstošiem eiro. Līdzās tam realizētas arī citas rotaslietas.
Pārdošanai gatavo vēl desmitiem tūkstošu priekšmetu
Darba VNĪ speciālistiem nekļūst mazāk. Pašlaik pārdošanas procesā atrodas aptuveni 4400 objekti, bet vēl 60,8 tūkstoši priekšmetu gaida nodošanu VNĪ rīcībā.
Papildus mantu pārdošanai uzņēmums tagad nodarbojas arī ar likvidēto uzņēmumu kapitāldaļu pārdošanu. Pirmajos sešos mēnešos tika izsludinātas 43 šo kapitāldaļu realizācijas procedūras, no kurām sešas noslēdzās ar veiksmīgu pārdošanu.
Uzņēmumā norāda, ka vēl pirms jauno pilnvaru nodošanas bija jāizveido faktiski jauna darba sistēma darbam ar valstij piederošiem aktīviem, kas valsts pārvaldītājam bija pilnīgi jauna joma.
"Vēl pirms jauno funkciju nodošanas mums sākām apgūt mantas realizācijas sistēmu, ar kuru iepriekš praktiski nebijām saskārušies. Tagad varam teikt, ka funkciju pārņemšana ir notikusi veiksmīgi. Tuvākajā laikā plānojam ieviest uzlabojumus, lai mantas pieņemšanas un pārdošanas procesi kļūtu vēl efektīvāki, ātrāki un ērtāki klientiem," norādīja VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.
Tuvākajā laikā plānots modernizēt cenu aptauju un izsoļu rīkošanas sistēmu, kā arī tehniski integrēt uzskaites sistēmas ar sludinājumu portāliem. Tas ļaus samazināt manuālā darba apjomu, paātrināt datu apstrādi un ātrāk izlikt mantu pārdošanā.
Kur iespējams iegādāties valsts mantu?
Ikviens interesents ar pārdošanai izlikto kustamo mantu var iepazīties VNĪ mājaslapā www.vni.lv sludinājumu sadaļā, kā arī valsts elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Tur pieejami objektu apraksti, dalības nosacījumi izsolēs un informācija par iespēju iepriekš apskatīt izsoles priekšmetus.
Līdz 2027. gada 1. janvārim VNĪ pilnībā jāpārņem funkcijas, kas saistītas ar visa valsts īpašumā nonākošā īpašuma, naudas līdzekļu un finanšu instrumentu administrēšanu.
Tas nozīmē, ka nākotnē valsts izsolēs nonāks vēl vairāk un dažādāku priekšmetu – sākot no lētām sadzīves precēm līdz pat vērtīgiem aktīviem.