KNAB nesaskata nepieciešamību paplašināt izmeklēšanas pilnvaras privātajā sektorā
Kopumā normatīvā vide, institucionālā sistēma un starptautiskais novērtējums liecina, ka patreizējais modelis koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai privātajā sektorā ir funkcionējošs un efektīvs, secināts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) valdībā iesniegtajā ziņojumā.
KNAB darbības statistika pēdējo piecu gadu laikā liecina, ka birojs lielākoties sācis kriminālprocesus saistībā ar prettiesisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbībā.
Neskatoties uz to, KNAB kriminālprocesi tiek sākti un nodoti kriminālvajāšanai ne tikai par klasiskajām kukuļošanas lietām, kas ietvertas Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā", bet arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Tas apliecina, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums nodrošina pietiekamu elastību un ļauj iestādei efektīvi reaģēt uz dažāda veida noziedzīgiem nodarījumiem, norādījis KNAB.
Biroja darba rezultāti apliecina, ka krimināltiesiskais regulējums šobrīd nav šķērslis, bet gan instruments efektīvai interešu aizsardzībai, secināts ziņojumā. Birojs norāda, ka šāda struktūra nevis ierobežo, bet kalpo kā instruments, ļaujot tam efektīvi rīkoties arī gadījumos, kas pārsniedz tā primāro institucionālo specializāciju, kas mazina iespēju vainīgajām personām izvairīties no atbildības juridisku nianšu dēļ.
KNAB uzsver, ka koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un pierādīšana ir sarežģīta jebkurā jomā, taču privātajā sektorā šie noziegumi ir īpaši latenti, jo prettiesiskajā darījumā iesaistītās puses parasti ir savstarpēji ieinteresētas un gūst no tā labumu, tādējādi būtiski samazinot iespēju noziedzīgos nodarījumus atklāt ar tradicionālām izmeklēšanas metodēm. Līdz ar to privātās korupcijas efektīvā apkarošanā būtiska ir operatīvās darbības kapacitāte, skaidro birojā.
Ziņojumā secināts, ka spēkā esošā normatīvā regulējuma un tajā noteiktā izmeklēšanas kompetenču sadalījuma saglabāšana, vienlaikus stiprinot preventīvos un uzraudzības mehānismus korupcijas risku mazināšanai privātajā sektorā, ir tiesiski pamatota un stratēģiski samērīga pieeja.
Krimināllikums jau šobrīd paredz kriminālatbildību par koruptīvām darbībām gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Valsts policijai noteikta kompetence izmeklēt koruptīvus noziedzīgus nodarījumus privātajā sektorā. Vienlaikus Valsts policija arī īsteno preventīvus pasākumus sabiedrības informēšanai.
Vienlaikus arī KNAB ir būtiska loma korupcijas novēršanā privātajā sektorā. KNAB loma nav tikai represīva, tiek īstenota preventīva, izglītojoša un metodiska pieeja, balstīta integritātes stiprināšanā un risku mazināšanā, aptverot gan publisko, gan privāto sektoru, nodrošinot visaptverošu pieeju korupcijas novēršanai, akcentēts ziņojumā.
KNAB secina, ka esošais regulējums un institucionālais sadalījums ir pietiekami elastīgs un efektīvs, tādēļ nav nepieciešama biroja izmeklēšanas kompetences vispārīga paplašināšana.
Starptautiskās saistības un Eiropas Savienības tiesiskais regulējums uzliek pienākumu kriminalizēt un efektīvi izmeklēt koruptīvus nodarījumus, tostarp privātajā sektorā. Vienlaikus šīs prasības pašas par sevi nenosaka konkrētu institucionālo modeli vai obligātu kompetences koncentrēšanu vienā iestādē. Latvijas normatīvais regulējums kopumā nodrošina starptautisko prasību izpildi, secināts ziņojumā.