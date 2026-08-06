Smiltēns rosina bāriņtiesas atbrīvot no notariālo funkciju veikšanas
Bāriņtiesu galvenais uzdevums ir aizsargāt bērnu intereses, nevis pildīt funkcijas, kuras profesionāli var veikt notāri, trešdien, tiekoties ar Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības (RACA) pārstāvjiem, norādīja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS).
Tieslietu ministrijā (TM) informēja, ka, pēc Smiltēna teiktā, nododot notariālās darbības notāriem, bāriņtiesu speciālistiem būtu vairāk laika un iespēju pievērsties sarežģītām ģimeņu situācijām, savlaicīgi pamanīt riskus un palīdzēt bērniem, kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams.
"Mums ir skaidri jānosaka prioritāte - bāriņtiesas uzmanības centrā ir jābūt bērnam," uzsvēra Smiltēns.
Gan pašvaldību pārstāvji, gan TM uzsvēra nepieciešamību pēc pārdomātas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformas.
TM norādīja, ka sistēmai jābūt skaidri strukturētai, ar saprotamu atbildības sadalījumu un ciešu institūciju sadarbību, par galveno prioritāti nosakot bērna un ģimenes intereses. Būtiski ir nodrošināt savlaicīgu atbalstu ģimenēm, lai problēmas tiktu pamanītas un risinātas vēl pirms nonākšanas bāriņtiesā vai tiesā.
Kā skaidroja TM, bāriņtiesu darbības pilnveidē būtiski koncentrēt to darbu uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību, vienlaikus izvērtējot iespēju atteikties no funkcijām, kas ar šo uzdevumu nav tieši saistītas. Atsevišķi jāvērtē arī bāriņtiesu pašlaik veikto notariālo funkciju turpmākā organizācija, lai pārmaiņas nepasliktinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, īpaši reģionos.
Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka, īstenojot iespējamās pārmaiņas, būtiski ir saglabāt juridisko pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, īpaši attālākajos reģionos. Izmaiņas nedrīkst radīt iedzīvotājiem papildu izmaksas vai apgrūtināt iespēju saņemt nepieciešamos pakalpojumus iespējami tuvu dzīvesvietai.
Bāriņtiesu kompetences, institūciju sadarbības, datu aprites un informācijas pieejamības pilnveide ir būtiska, lai riskus varētu identificēt savlaicīgi un bērniem un ģimenēm nodrošinātu efektīvāku palīdzību.
Darbu pie bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides turpinās, meklējot risinājumus, kas stiprinātu bērnu interešu aizsardzību, atvieglotu bāriņtiesu darbu un saglabātu kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu visā Latvijā.