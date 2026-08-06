Par seksuāla rakstura noziegumiem aiztur vairākus vīriešus; viens mēģinājis sievieti ievilkt mežā
Pēdējo mēnešu laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas aizturējušas vairākas personas, kuras tiek turētas aizdomās par dažādiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Vairākos gadījumos aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas šā gada 21. maijā ap pulksten 21.30 saņēma izsaukumu uz Vecāķiem, kur kāds nenoskaidrots vīrietis satvēra sievieti no aizmugures un mēģināja viņu ievilkt mežā. Sieviete pretojās un kliedza, pēc kā vīrietis viņu palaida un aizgāja prom no notikuma vietas. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas.
Pēc ilgstošiem meklēšanas un informācijas analīzes likumsargi noskaidroja iespējamā uzbrucēja identitāti un dzīvesvietu. 1. jūlijā aizturēts 1980. gadā dzimis vīrietis, kurš iepriekš sodīts par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. 2. jūlijā Rīgas pilsētas tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Šobrīd pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesā tiek turpināta.
Savukārt Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi 14. maijā aizturēja 1977. gadā dzimušu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par seksuāla rakstura darbībām publiskā vietā Imantā, netālu no kādas izglītības iestādes. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta pirmās daļas un 15. panta ceturtās daļas. Vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis – pieteikšanās policijas iestādē.
28. jūnijā likumsargi aizturēja 1966. gadā dzimušu vīrieti, kurš, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi, atkailināja dzimumorgānus un mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas, un vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Tāpat 6. jūlijā uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas, proti, par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā. 7. jūlijā aizturēts 1985. gadā dzimis vīrietis, un 9. jūlijā viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā.
Savukārt Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknī 18. jūnijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas, proti, par to, ka Siguldas novada Mālpilī bērnu rotaļu laukumā kāds 1954. gadā dzimis vīrietis atkailinājis savus dzimumorgānus divām mazgadīgām meitenēm. Persona aizturēta un 19. jūnijā vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.