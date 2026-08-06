“Katru nedēļu braucu uz Saeimu no Rēzeknes novada”: Rasima aizstāv kompensācijas saņemšanu
Saeimas deputāte Leila Rasima (P) pagaidām nav saņēmusi nekādus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) jautājumus saistībā ar sākto pārbaudi par viņai izmaksātās dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas pamatotību.
"Uzskatu, ka ir pilnīgi saprotami, ka KNAB vēlas pārbaudīt dzīvošanas kompensācijas pamatotību, ņemot vērā to informāciju, kas izskanējusi publiskajā telpā. Pašlaik no KNAB vēl nekādus jautājumus neesmu saņēmusi," sacīja Rasima.
Deputāte norādīja, ka kompensāciju izmanto, jo dzīvo Latgalē un regulāri dodas uz darbu Saeimā no savām mājām Rēzeknes novadā.
"Kompensāciju izmantoju, jo vienmēr esmu dzīvojusi un joprojām dzīvoju Latgalē, katru nedēļu braucu uz Saeimu no savām mājām Rēzeknes novadā, un tās dienas, kad esmu darbā Saeimā, dzīvoju dzīvoklī, par kuru saņemu kompensāciju," skaidroja deputāte.
Kā ziņots, KNAB pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu. Birojs pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību.
Diskusijas par deputātu saņemtajām kompensācijām aktualizējās pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja informācija, ka Rasima dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, lai gan amatpersonas deklarācijā redzams viņai piederošs dzīvoklis Rīgā. Deputāte iepriekš sociālajos medijos skaidroja, ka dzīvokli viņas vārdā iegādājusies māte un viņa tajā nekad nav dzīvojusi, kā arī no tā negūst ienākumus.
KNAB iepriekš arī norādījis, ka vairākkārt vērsis Saeimas uzmanību uz deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju regulējuma nepilnībām, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi. Biroja ieskatā, riskus varētu mazināt stingrāka kompensāciju izmaksas kontrole un papildu prasības deputātu iesniedzamajiem dokumentiem.