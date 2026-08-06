Lietuvā no Latvijas iebraukušā kravas auto atrod teju pusmiljonu nelegālu cigarešu paciņu
Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, ceturtdien paziņoja Lietuvas Muitas kriminālizmeklēšanas dienests.
Kā norādīja dienests, tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija.
Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā.
Kravas automašīna DAF, kas iebrauca no Latvijas, tika apturēta uz Viļņas-Kauņas-Klaipēdas šosejas netālu no Križkalņa.
Puspiekabes pārbaudes laikā atklājās, ka tajā ir paletes ar kastēm, kas ietītas baltā plastmasas plēvē. Cigaretes tika atrastas iekšpusē. Pēc tam kravas automašīna tika nogādāta muitas postenī detalizētai pārbaudei.
Provizoriskie dati liecina, ka kravas automašīnā tika atrastas kopumā 19 paletes ar 903 cigarešu kastēm. Tas ir aptuveni 451 500 dažādu marku paciņu, no kurām dažām bija Baltkrievijas akcīzes markas, dažām tāda nebija.
Šauļu rajona prokuratūra ir sākusi pirmstiesas izmeklēšanu par nelegālu akcīzes preču pārvadāšanu.
Kravas automašīnas vadītājam, kurš apgalvoja, ka nezināja par kravas saturu, ir piespriests rīkojums palikt teritorijā un reģistrēties policijā. Viņam draud naudas sods vai cietumsods līdz astoņiem gadiem.
Pagājušajā gadā Lietuvas muita pirmstiesas izmeklēšanās konfiscēja gandrīz septiņus miljonus nelegālu cigarešu paciņu, kas galvenokārt tika ievestas no Latvijas. Dati apstiprina, ka Latvijā tiek viltoti gan labi pazīstamu pasaules tabakas uzņēmumu produkti, gan Baltkrievijas cigaretes.
Pēdējās nedēļās Lietuvas Muitas kriminālizmeklēšanas dienesta darbinieki, palīdzot robežsargiem nelegālās migrācijas uzraudzībā, ir veikuši pastiprinātas patruļas uz valsts galvenajiem ceļiem.