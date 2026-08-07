Noslēdzies Liepāja 2027 līdziesaistes konkurss par vides objektu izveidi Kuldīgā un Aizputē
Atklātajā līdzfinansējuma konkursā “Vides mākslas objekta izveide Kuldīgā un Aizputē” par uzvarētājiem kļuvuši projekti “Mākoņu kolektors” Kuldīgā un “Virze” Aizputē, kas interpretē Liepāja 2027 centrālo tēmu (ne)mieru un veidos ilgtspējīgas satikšanās vietas pilsētvidē. Abu objektu atklāšana plānota 2027. gada pavasarī.
Noslēdzies nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) 2026. gada aprīlī izsludinātais atklātais līdzfinansējuma mākslinieciskais konkurss “Vides mākslas objekta izveide Kuldīgā un Aizputē”, kas aicināja māksliniekus un radošās komandas piedalīties laikmetīgu un ilgtspējīgu vides mākslas darbu radīšanā Kurzemē. Par labākajiem atzīti vides objektu projekti “Mākoņu kolektors” (Kuldīga) un “Virze” (Aizpute).
Konkursa mērķis bija rosināt māksliniekus pētīt Aizputes un Kuldīgas kopīgo un atšķirīgo, radot divus paliekošus vides mākslas objektus programmas “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” ietvaros. Darbiem jāinterpretē “(ne)miera” tematika, jāatspoguļo reģiona identitāte un jāstiprina kultūras dialogs Kurzemē, organiski iekļaujoties pilsētvidē. Kopumā konkursam izvērtēšanai iesniegti 19 pieteikumi.
“Mākoņu kolektors” (autors: SIA “DJA”) ir vides mākslas objekts un satikšanās vieta, kas iemieso Liepāja 2027 centrālo tēmu – (ne)mieru. Tā virsma nepārtraukti atspoguļo apkārtējo vidi un cilvēkus, simbolizējot pārmaiņas un kustību, savukārt zem paviljona izveidotā telpa paredzēta atelpai, tikšanās reizēm un dažādām kultūras aktivitātēm. Koka režģa konstrukcija atsaucas uz Kuldīgas arhitektūras tradīcijām, bet pulētie tērauda konusi vizuāli sasaista objektu ar apkārtējo vidi. Projektam piešķirtais finansējums 34 999.01 eiro.
“Virze” (autors: Personu apvienība “AHU”) ir veidots kā daudzfunkcionāla publiskā telpa un satikšanās vieta Aizputē, kas interpretē (ne)miera tēmu kā līdzsvaru starp kustību un mieru. Tā elipsveida forma simbolizē virzienu, ceļu un Aizputi kā saikni starp Liepāju un Kuldīgu, vienlaikus kalpojot kā sēdvieta, tikšanās punkts un neliela platforma dažādām sabiedriskām aktivitātēm. Projektam piešķirtais finansējums ir 19 800 eiro.
Papildus par konkursa labākajām idejām ir piešķirtas naudas balvas: pirmajai vietai – 700 eiro, otrajai vietai – 500 eiro, bet trešajai vietai – 300 eiro. Minētās balvas piešķirtas par iesniegto ideju kvalitāti un nav uzskatāmas par atlīdzību par objekta izgatavošanu vai uzstādīšanu.
Kuldīgas vides objekta projekta konkursā pirmo vietu un konkursa uzvarētāja statusu ieguva SIA “DJA” ar metu “Mākoņu kolektors”, otro vietu ieguva Kristaps Gulbis ar metu “NE/MIERA MĀKONIS”, bet trešo vietu – Kristaps Andersons “BURBULIS / THE BUBBLE”.
Savukārt Aizputē pirmo vietu un konkursa uzvarētāja statusu ieguva personu apvienība “AHU” (pārstāvis Uģis Traumanis) ar metu “Virze”, otro vietu ieguva Monta Andersone un Uldis Kurzemnieks ar metu “Asns”, bet trešo vietu – Olga Šilova “Laiks. Telpa. Kustība.”
Vides objektu atklāšana gan Kuldīgā, gan Aizputē plānota 2027. gada pavasarī.
Projektu “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta” realizē nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027”, Liepājas valstspilsētas pašvaldība un oficiālie partneri – Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Kuldīgas novada pašvaldība. Līdzfinansē Kultūras ministrija. “Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris gaisa mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS "Air Baltic Corporation", partneris juridiskajos jautājumos SIA “Sorainen ZAB”, sauszemes mobilitātes partneris SIA “Lux Express Latvia”, ūdens transporta mobilitātes un starptautiskās komunikācijas partneris SIA “Stena Line” . Informē – VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs", SIA “Žurnāls Santa”, SIA "Tvnet grupa", AS "Kurzemes Radio".