Liepājas muzejā atklāta Andas Munkevicas personālizstāde “Tuvāk Mājām”
Liepājas muzejā atklāta stikla mākslinieces Andas Munkevicas personālizstāde “Tuvāk Mājām”, kas īpaši veidota muzeja anfilādei un caur gaismu, skaņu un video aicina pārdomāt ceļu uz mājām, tostarp kara postījumu kontekstā. Ekspozīcijā iekļauti Ukrainas tēmai veltīti darbi un “Galds Mieram”, kurā apmeklētāji aicināti iesaistīties, un tā būs skatāma līdz 2026. gada 27. septembrim.
Piektdien, 31. jūlijā, Liepājas muzejā atklāta stikla mākslinieces Andas Munkevicas personālizstāde “Tuvāk Mājām”. Izstāde pulcēja mākslas cienītājus, kolēģus, mākslinieces ģimeni un draugus uz īpaši Liepājas muzejam veidotās ekspozīcijas atklāšanu.
Atklājot izstādi, Liepājas muzejs pateicās māksliniecei Andai Munkevicai par uzticēšanos, izvēloties Liepājas muzeju par mājvietu izstādei “Tuvāk Mājām”.
Savu uzrunu Anda Munkevica iesāka ar mākslas zinātnieces un radošās personības Ievas Kanepones dzejas rindām, atzīstot, ka tās tik spēcīgi raksturo izstādes ideju, ka pašai vairs neesot ko piebilst: “Tuvāk mājām. Tuvāk. Gaismā.”
Māksliniece atzina, ka pie jūras jūtas kā mājās, jo ir “99,99 % kurzemniece”, un šī ir pirmā reize, kad viņa ar personālizstādi uzaicināta tieši Kurzemē.
“Šī izstāde ir veidota īpaši Liepājas muzejam,” uzsvēra Anda Munkevica, atklājot, ka doma par to radusies jau 2022. gadā, pirmoreiz iepazīstot muzeja anfilādes telpas. Pirmā ekspozīcijas telpa ir apcerīgāka, filozofiskāka un mierīgāka. Otrā telpa, kurā līdzās stikla mākslas darbiem skatāms arī video darbs, rosina pārdomas par mūsu personīgajām izvēlēm ceļā tuvāk mājām – arī tad, ja māju vairs nav un tās ir nopostījis karš. Savukārt trešajā zālē eksponēti Ukrainas tēmai veltīti darbi, tostarp darba “Galds Mieram” fragments, kas Liepājā un Latvijā skatāms pirmo reizi.
Māksliniece uzsvēra, ka “Galds Mieram” ir bezgalīgs darbs, jo tajā var piedalīties ikviens. Apmeklētāji aicināti nofotografēties sadevušies rokās, kļūstot par daļu no kopīgā miera vēstījuma.
Anda Munkevica pateicās Liepājas muzeja direktorei Dacei Kārklai par uzaicinājumu veidot izstādi, savai ģimenei par atbalstu un līdzdalību ekspozīcijas tapšanā, kā arī fotogrāfei Edītei Bernatovičai, kuras fotogrāfija “Dienas dzimšana” kļuvusi par izstādes vizuālās identitātes pamatu.
Atklāšanā piedalījās arī mākslas zinātniece un radošā personība Ieva Kanepone, kuras īpaši izstādei radītais skaņdarbs organiski papildina ekspozīciju. Anda Munkevica aicināja izstādi apmeklēt nesteidzīgi, ļaujot stikla mākslai, gaismai un skaņai veidot vienotu pieredzi.
Īpašu nozīmi šai dienai piešķīra arī tas, ka izstādes atklāšanā piedalījās mākslinieces mamma Ruta Munkevica, kurai tieši šajā dienā bija vārda diena. Viņai veltīts arī viens no izstādes darbiem – “Skolotājas”, kurā māksliniece godina trīs savas dzīves skolotājas.
Izstāde “Tuvāk Mājām” Liepājas muzeja anfilādē, Kūrmājas prospektā 16/18, būs skatāma līdz 2026. gada 27. septembrim.