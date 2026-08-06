Krāšņi, daudzveidīgi un sirsnīgi aizvadīti Kanepenes svētki Skaistkalnē
Skaistkalnē trīs dienu garumā valdīja Kanepenes svētku rosība ar koncertiem, sporta sacensībām, rekorda cienīgu retro auto braucienu un kupli apmeklētu gadatirgu, pulcējot ģimenes, draugus un viesus. Neskatoties uz lietu, svētku noskaņa un kopības gars saglabājās līdz pat sirsnīgajam noslēguma koncertam.
Trīs dienu garumā Skaistkalnē valdīja svētku noskaņa - satikās ģimenes, draugi, kaimiņi un ciemata viesi, lai kopā svinētu vienus no gaidītākajiem vasaras notikumiem - Kanepenes svētkus.
Svētki iesākās piektdienas vakarā ar sirsnīgo Balto koncertu, kurā uzstājās Skaistkalnes tautas nama amatierkolektīvi. Kā jau ierasts, neizpalika arī viena no iemīļotākajām tradīcijām - pēc koncerta Skaistkalnes pūtēju orķestra diriģenta pelde tautas nama dīķī, kas ik gadu sagādā daudz smaidu un kļuvusi par neatņemamu svētku sastāvdaļu.
Sestdiena sākās sportiskā garā. Basketbola, volejbola, futbola un zoles sacensībās spēkiem mērojās gan vietējie, gan viesi. Basketbola turnīrā uzvaru izcīnīja komanda "Genaldo 67", volejbolā - "Kažas desiņas", savukārt futbolā pirmo vietu ieguva Bārbeles komanda, visa turnīra laikā neielaižot nevienus vārtus. Paldies ikvienam sportistam un līdzjutējam, kā arī visiem, kuri izmēģināja spēkus individuālajās disciplīnās!
Īstu prieku mazākajiem svētku apmeklētājiem sagādāja putu ballīte, kur bērnu smiekli un prieka pilnās emocijas piepildīja visu parku. Šis bija viens no gaidītākajiem notikumiem mazākajiem svētku apmeklētājiem.
Par vienu no lielākajiem svētku notikumiem kļuva Retro Auto brauciens, kurā piedalījās 74 ekipāžas - līdz šim lielākais dalībnieku skaits Kanepenes svētku vēsturē. Skaistkalnes ielas piepildīja vēsturiskie spēkrati, bet pēc brauciena ikvienam bija iespēja tos aplūkot tuvāk, aprunāties ar īpašniekiem un novērtēt viņu ieguldīto darbu, saglabājot šīs automobiļu vēstures pērles.
Pēcpusdienā skatītāji pulcējās Skaistkalnes tautas namā, kur Seces amatierteātris "Dūdenīši" izrādīja Ināras Šteinbergas komēdiju "Krizdoļu vīns", dāvājot skatītājiem daudz smieklu un labu emociju.
Vakarpusē laikapstākļi gan pārbaudīja svētku viesu izturību - tieši pirms zaļumballes debesis atvērās un lija lietus. Tomēr tas neatturēja īstus svētku baudītājus. Aptuveni simts apmeklētāju palika kopā ar grupu "Bitīt' matos", pierādot, ka labu noskaņojumu nespēj aizskalot pat lietus. Paldies ikvienam, kurš nenobijās no laikapstākļiem un kopā radīja īstu vasaras zaļumballes atmosfēru!
Svētdienas rīts atkal atnāca ar sauli. Lai gan sporta laukumā vēl bija redzamas nakts lietus pēdas, Kanepenes gadatirgus norisinājās pilnā sparā. Tajā piedalījās 138 tirgotāji, piedāvājot plašu preču klāstu - no amatniecības izstrādājumiem, rotām un ziediem līdz gardumiem un mājražotāju produkcijai.
Arī bērniem netrūka prieka - pie tautas nama viņus sagaidīja piepūšamās atrakcijas, bumbu baseins, sejiņu apgleznošana, popkorns un cukurvate.
Kanepenes svētku noslēgumā estrādē valdīja sirsnīga un jautra atmosfēra. Koncertprogrammā "Krusttēvu un krustdēlu saiets" Juris Hiršs, Zigurds Neimanis un Ainārs Ančevskis caur dziesmām, humora pilniem dialogiem un teatrālām ainiņām aizveda skatītājus gan smieklu, gan pārdomu pilnā ceļojumā, kļūstot par skaistu svētku noslēguma akordu.
Paldies ikvienam apmeklētājam, dalībniekam, māksliniekam, sportistam, tirgotājam, brīvprātīgajam un organizatoram, kuri palīdzēja radīt šos svētkus! Tieši cilvēki ir Kanepenes svētku lielākā vērtība, un atkal pierādījās, ka Skaistkalnē dzīvo kopības spēks, tradīcijas un prieks būt kopā. Uz tikšanos Kanepenes svētkos nākamgad!