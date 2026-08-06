Liepājas bākā top multimediju ekspozīcija par ostu
Liepājas bāka drīzumā atvērsies kā unikāls kultūras un tūrisma objekts ar piecstāvu sinhronizētu multimediju ekspozīciju, kas ar projekcijām, skaņu un gaismu izstāstīs Liepājas ostas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Projekts, ko īsteno Liepājas pašvaldība ar ES līdzfinansējumu, sola inovatīvu pieredzi, kur vēsturiskais mantojums organiski savijas ar digitālajām tehnoloģijām.
Liepājas bāka drīzumā vērs durvis apmeklētājiem jaunā veidolā, kļūstot par unikālu kultūras un tūrisma objektu, kurā ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību tiks izstāstīts Liepājas ostas stāsts, ļaujot apmeklētājiem izzināt Liepājas ostas attīstību no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Pašlaik bākā tiek veidota daudzslāņaina multimediju ekspozīcija, kas piecos stāvos apvienos projekcijas, skaņu, gaismu un animētus vēstures stāstus, ļaujot apmeklētājiem izzināt Liepājas ostas attīstību no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Projekta “Digitālas Liepājas ostas vēstures performances izveide Liepājas bākā” mērķis ir padarīt vienu no ostas navigācijas iekārtām pieejamu sabiedrībai, parādot tās nozīmi kā kultūrvēsturiskam objektam, vienlaikus radot inovatīvu pieredzes vietu, kur vēsturiskais mantojums organiski savijas ar digitālajām tehnoloģijām.
“Latvijā šāds projekts ir unikāls un izaicinājumu pilns. Visi multimediji tiks sinhronizēti un darbosies, kā vienots šovs piecos stāvos,” norāda SIA “ProVision Baltic” projektu vadītājs Jānis Zučiks. “Ņemot vērā Liepājas bākas kultūrvēsturiskā mantojuma statusu, izaicinoši bija uzstādīt visu aprīkojumu, nesabojājot bāku, kā arī nodrošināt tehnoloģiju darbību visa gada garumā Latvijas mainīgajos laikapstākļos.”
Tehnoloģiski projekts ir viens no sarežģītākajiem šāda veida risinājumiem Latvijā. Bākas interjerā tiek veidotas līdz pat 250 grādu projekcijas, izmantojot 14 projektorus, ar Andra Vilcāna īpaši komponētu mūziku, skaņu un gaismas efektus, kas vienlaikus darbojas piecos stāvos kā vienota multimediāla pieredze.
Balstoties Liepājas muzeja ilggadējā pētnieciskajā darbā, radošā komanda radījusi piecus multimediālus animācijas stāstus, kas sfēriski izvērstās projekcijās un daudzkanālu skaņas vidē atklās Liepājas ostas un pilsētas attīstību, tās starptautisko lomu tirdzniecībā un transportā, kā arī liepājnieku drosmes, uzņēmības un neatlaidības stāstus. Multimediālās performances rada videomākslinieks Māris Kalve un SIA “Kalvestudija” speciālisti.
“Liepājas bākas ekspozīcijas pamatideja un vadmotīvs ir cilvēka gribas pretstāve stihijai. Bāka ir kā simbols gribai dzīvot un būt,” uzsver ekspozīcijas idejas autors, režisors, scenārists un videomākslinieks Māris Kalve. “Atgādinājums par vienmēr klātesošu un absolūti nepieciešamo ētisko cilvēcību ir piecu Liepājas bākas stāstu virsuzdevums.”
Īstenojot multimediālās performances, bāka kļūst par simbolu spējai pārvarēt izaicinājumus, savukārt tās vertikālā struktūra ļauj apmeklētājiem, kāpjot augšup, iziet cauri dažādiem laikmetiem, iepazīstot ostas veidošanos, kuģniecības un zvejniecības tradīcijas, pilsētas attīstību un cilvēku likteņus.
“Pasaulē ir daudz bāku, kurās iespējams uzkāpt, lai baudītu elpu aizraujošu ainavu. Taču tikai viena ļaus ieraudzīt ne vien ainavu, bet arī laiku. Tā ir Liepājas bāka,” stāsta ekspozīcijas režisors un scenārists Pauls Ķesteris. “Virzoties augšup pa tās vertikāli, apmeklētājs iziet cauri gadsimtiem, iepazīstot ostas un pilsētas veidošanos, cilvēku likteņus, jūrniecības un zvejniecības tradīcijas, vēstures satricinājumus un nākotnes ieceres.”
Liepājas bāka ir neatņemama Liepājas ostas navigācijas sistēmas daļa, kas joprojām pilda savas pamatfunkcijas un rāda ceļu jūrniekiem un zvejniekiem. Liepājas bāka ir Latvijas Jūras administrācijas īpašums, tā nodota Liepājas SEZ pārvaldes valdījumā.
Pēc projekta īstenošanas Liepājas bākā izveidoto multimediālo performanci par ostas vēsturi nodos Liepājas muzeja apsaimniekošanā, nodrošinot organizētas ekskursijas gida vai bākas darbinieka pavadībā. Bāka kļūs par jaunu un nozīmīgu Liepājas kultūras, tūrisma un vēsturiskā mantojuma iepazīšanas vietu, kas stāstīs par Liepājas ostu tās vēsturi, šodienu ar skatu nākotnē.
Projekta īsteno Liepājas Valstspilsētas pašvaldība, un tā kopējās izmaksas ir 387 144,34 eiro. Tas tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, valsts un Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu. Projektu atbalsta arī Liepājas rajona partnerība.