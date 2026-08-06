Liepnieks asi kritizē Kulbergu pēc izteikumiem par NVO: “Tikai vēl kāds pasakiet, ka viņam ir kāda vadītāja vai biznesa pieredze”
Politikas apskatnieks Jurģis Liepnieks asi reaģējis uz premjera Andra Kulberga izteikumiem par Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas sagatavoto ziņojumu par nevalstisko organizāciju finansējumu.
Sociālajā tīklā “X.com” viņš paudis neizpratni par premjera rīcību, publiski kritizējot viņa vadības stilu.
Liepnieks norāda, ka premjers uzdevis Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai sagatavot apkopojumu un prezentāciju par NVO finansējumu, taču pēc tam pats valdības sēdē šo materiālu nodēvējis par “sūdu” un “mēslu”. Pēc politikas apskatnieka domām, premjers tādējādi publiski pazemojis sev pakļautās iestādes, neizdarot nekādus turpmākus secinājumus vai lēmumus.
“Hmm... premjers uzdod partijas biedra vadītajai FM un pašam pakļautajai VK sagatavot apkopot info un sagatavot prezentāciju. Tie sagatavo attiecīgi “sūdu” un “mēslu”, premjers tomēr sevis vadītājā sapulcē tos ceļ priekšā, publiski pazemo paša padotos un... neko. Tikai vēl kāds pasakiet, ka viņam ir kāda vadītāja vai biznesa pieredze,” raksta Liepnieks.
Hmm... premjers uzdod partijas biedra vadītajai FM un pašam pakļautajai VK sagatavot apkopot info un sagatavot prezentāciju. Tie sagatavo attiecīgi "sūdu" un "mēslu" premjers tomēr sevis vadītājā sapulcē tos ceļ priekšā, publiski pazemo paša padotos un... neko. Tikai vēl kāds…— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) August 5, 2026
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ministru prezidents Andris Kulbergs, vērtējot Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas sagatavoto informāciju par valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām, prezentāciju nodēvēja par “sūdu” un “mēslu”.
Premjers norādīja, ka iesniegtie dati ir nepilnīgi un neļauj gūt skaidru priekšstatu par to, kā tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda.
Vai šis viss jau kaut kur ir redzēts?
Jāatgādina, ka Jurģis Liepnieks ir bijis Andra Šķēles (“Tautas partija”) Ministru prezidenta biroja vadītājs, attiecīgi, Liepniekam ir priekšstats par to, kā strādā Ministru kabinets un kādas ir premjera un viņa biroja atbildības sfēras.
Vēl arī jāpiebilst, ka Kulberga biroju patlaban vada bijušais “Tautas partijas” jaunatnes organizācijas aktīvs biedrs Mareks Gruškevics. Dažam labam varētu rasties jautājums – vai Kulberga valdonīgais darba stils ir pārņemts no attiecīgā perioda Latvijas valdībā? Un cik ļoti jādomā par to, vai un kā vēl kādreizējo “tautas partijnieku” un Šķēles ietekme varētu būt pietuvojusies Kulbergam?