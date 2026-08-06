Deputātu algas par mazu ceļam uz darbu? Sabiedrībā aug sašutums par kompensācijām
Divus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām ažiotāžu sabiedrībā sacēlušas deputātu kompensācijas, kuras Rīgā nedeklarētie tautas kalpi var iegūt par transporta un dzīvesvietas izdevumiem. Portālā manabalss.lv sākta iedzīvotāju parakstu vākšana par šī mehānisma atcelšanu. Izskan arī priekšlikums veidot Saeimas dienesta viesnīcu. 360TV Ziņas devās vaicāt politiķiem – vai nav laiks šīs kompensācijas atcelt?
Saeimas deputāti var saņemt kompensācijas par transporta un dzīvesvietas izdevumiem, kas radušies, pildot amata pienākumus. To apmērs ir atkarīgs no deputāta deklarētās dzīvesvietas attāluma līdz Rīgai – jo tālāk no galvaspilsētas, jo lielāka kompensācija pienākas. Kopš 14. Saeimas darba sākuma deputātiem šajās kompensācijās kopumā izmaksāts vairāk nekā miljons eiro nodokļu maksātāju naudas.
Viedokļi par to, vai šāda sistēma būtu jāsaglabā, politiķu vidū dalās. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norāda, ka lēmums par kompensāciju nākotni būs jāpieņem nākamajam Saeimas sasaukumam. Tikmēr Ministru prezidents (AS) Andris Kulbergs uzsver, ka deputāti no reģioniem pārstāv savu vēlētāju intereses ne tikai galvaspilsētā, bet arī ārpus Rīgas.
“Ir jāsaprot, ka ir arī deputāti, kas ir no reģioniem, viņus neievēl uz četriem gadiem dzīvot Rīgā. Viņus ievēl no reģiona, kura iedzīvotāji grib, lai pārstāv viņu intereses Saeimā. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt klātesošam visu laiku arī savā reģionā un vienlaicīgi jābūt Saeimā un komisijās un jāpiedalās,” norāda Andris Kulbergs.
Savukārt Saeimas deputāts (JV) Edmunds Jurēvics uzskata, ka pašreizējā sistēma ir novecojusi un nākamajai Saeimai tā būtu jāpadara taisnīgāka, vienlaikus samazinot ar kompensācijām saistītos izdevumus. Līdzīgu viedokli pauž arī Saeimas deputāts (PRO) Andris Šuvajevs, norādot, ka kompensācijas palīdz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas deputātiem no reģioniem, taču to apmēram vajadzētu būt mazākam.
Saeimas deputāts (ZZS) Augusts Brigmanis uzskata, ka, ņemot vērā deputātu atalgojumu, transporta izdevumus būtu iespējams segt arī no algas: “Kopumā ņemot, tā nauda, ko saņem deputāts, ir pietiekoši liela. Līdz ar to būtu, iespējams, atlicināt priekš transporta no esošās algas.”
Diskusijās izskanējis arī priekšlikums nākotnē veidot Saeimas dienesta viesnīcu. Politiķi gan atzīst, ka vispirms būtu rūpīgi jāizvērtē šāda projekta izmaksas un tas, vai ilgtermiņā tas būtu izdevīgāks par pašreizējo kompensāciju sistēmu.
Lai Saeimas deputātiem vairs neizmaksātu kompensācijas, būtu jāgroza Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī Saeimas kārtības rullis, svītrojot normas, kas paredz tiesības uz šīm kompensācijām. Saeimas kārtības ruļļa grozījumus var ierosināt vismaz pieci Saeimas deputāti, Saeimas Prezidijs, Saeimas komisija, Valsts prezidents, Ministru kabinets vai vismaz viena desmitā daļa vēlētāju.