Trakā ātrumā pa Jelgavas šoseju: šoferim 1400 eiro sods un atņemtas tiesības
Otrdien uz Jelgavas šosejas aizturēts kāds ar 170 kilometriem stundā (km/h) braucošs "BMW" vadītājs, informēja Valsts policijā (VP).
Minētajā dienā plkst. 11.35 Jelgavas novada Cenu pagastā, kad VP amatpersonas veica satiksmes uzraudzību uz Jelgavas šosejas, apdzīšanas manevru veica "BMW" markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, sasniedzot 170 km/h lielu ātrumu.
Likumsargi nekavējoties aicināja transportlīdzekļa vadītāju apturēt automašīnu. Apturot spēkratu, konstatēts, ka pie stūres sēdies kāds 1996. gadā dzimis vīrietis.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu VP sākts administratīvā pārkāpuma process pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta 261. daļas par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 70 km/h ar vieglo automobili. Par šādu pārkāpumu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 1400 līdz 2000 eiro un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no 12 līdz 36 mēnešiem.
Šajā gadījumā vīrietim par izdarītajiem pārkāpumiem piemērots naudas sods 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz gadu.