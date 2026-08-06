Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Siguldā, Mazā Gāles ielā.
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Vakar 11:16
Policija meklē autovadītāju, kurš Siguldā notrieca velosipēdistu
Šā gada 1. augustā ap pulksten 14.00 Siguldā, pagaidām nenoskaidrots autovadītājs, vadot sarkanu automašīnu pa Mazo Gāles ielu no Lauku ielas puses Vidzemes šosejas virzienā uzbrauca pa gājēju pāreju braucošam velosipēda vadītājam, kurš negadījumā cieta.
Pēc negadījuma automašīnas vadītājs atstāja ceļu satiksmes negadījuma vietu, neziņojot par to likumā noteiktā kārtībā.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, kā arī pašu automašīnas vadītāju, zvanot pa tālruņa numuru 67219817, 27268735 vai 112.