Kameras uzstādītas, bet nav pieslēgtas: atklājas problēmas uz Baltkrievijas robežas
Automatizētās robežu uzraudzības infrastruktūras ieviešana uz robežas ar Baltkrieviju turpinās, tāpēc atsevišķos posmos videonovērošanas un citas sistēmas vēl nav nodotas ekspluatācijā, informēja Valsts robežsardzē.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) trešdien "TV24" paziņoja, ka uz Baltkrievijas robežas novērotas arī tehniskas ķibeles, proti, videonovērošanas kameras bija saliktas, bet nebija pieslēgtas robežsardzes nodaļai.
"Es mantojumā no iepriekšējā ministra (Riharda Kozlovska (JV)) esmu saņēmis daudz visādu brīnumu. Šajā gadījumā, runājot par kamerām, tika dots uzdevums iespējami ātri tās pieslēgt robežsardzes nodaļai, kas nu jau noteikti arī ir izdarīts," paziņojis Dombrava.
Valsts robežsardzē teica, ka automatizētās robežu uzraudzības infrastruktūra uz Baltkrievijas-Latvijas valsts robežas šobrīd ir nodota expluatācijā aptuveni 52% apmērā, un šajos posmos to ikdienā izmanto Valsts robežsardzes amatpersonas. Atbilstoši apstiprinātajam darbu grafikam turpinās infrastruktūras izbūve un konfigurācija atlikušajos 48% robežas.
Tādēļ atsevišķos posmos videonovērošanas un citas sistēmas vēl nav nodotas ekspluatācijā vai notiek to pieslēgšana. Kameru pieslēgšana notiek pa posmiem, atbilstoši projekta īstenošanas grafikam. Kopumā izbūves pabeigšana plānota 2026. gada beigās.
Vienlaikus robežsardzē apliecināja, ka pagājušā nedēļā konstatētās tehniskās problēmas robežšķērsošanas vietā "Pāternieki" nav saistītas ar videonovērošanas sistēmām.
Jau ziņots, ka Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nebija iespējama informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ kopš 31. jūlija. Valsts robežsardze iepriekš aicinājusi robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.