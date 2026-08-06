Traģēdija notika Usmas ezerā.
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Vakar 11:40
"Iespējams, viņš vēl būtu dzīvs..." Bojāgājušā paziņa pastāsta par traģisko avāriju Usmas ezerā
Nedēļas sākumā Usmas ezerā ūdensmotociklu sadursmē gājis bojā viens cilvēks. Kamēr policija skaidro incidenta apstākļus un meklē lieciniekus, bojāgājušā paziņa raidījumam "Degpunktā" atklājis detaļas par notikušo.
Negadījums notika Usmas ezerā, kur bija izīrēti ūdensmotocikli. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, avārijas apstākļi pagaidām ir neskaidri un tiek meklēti notikušā aculiecinieki. Vienu no braucējiem gūto traumu dēļ bija nepieciešams vest uz slimnīcu, taču ceļā uz to viņš zaudēja dzīvību.
Kā raidījumam atklāja bojāgājušā paziņa, traģēdiju varēja veicināt vairāki būtiski faktori, tostarp iespējama alkohola klātbūtne un pārmērīgs braukšanas ātrums.Tāpat viņš izteica bažas par to, ka cietušais varēja tikt nepareizi pārvietots uz krastu: "Ja cietušais vēl būtu uzmanīgi nogādāts krastā, tad, varbūt, vēl būtu dzīvs, bet pārējie vilka viņu uz motocikla augšā, un tas arī var būt iemesls sekām."
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