“Mēs varētu dot iespēju šai skolai sevi izglābt”: atliek Bauskas pamatskolas reorganizāciju
Bauskas novada dome ceturtdien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju un konkursā steidzami meklēs direktoru.
Sēdes sākumā domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA) aicināja kolēģus pagaidām atlikt jautājumus, kas skar Bauskas pilsētas pamatskolu, kuras vadības komanda iesniegusi atlūgumus. Viņš sacīja, ka skolas kolektīvs un vecāki mudina domi nelemt par reorganizāciju, bet izsludināt konkursu uz direktora amatu. Pēc Mačeka paustā, dome varētu izsludināt konkursu, lai atrastu vadītāju, kas varētu "izvilkt šo stāstu" un piesaistīt skolēnus, kas pasargātu iestādi no reorganizācijas.
"Mēs varētu dot iespēju šai skolai sevi izglābt," mudināja domes priekšsēdētājs, skaidrojot, ka par turpmāko dome varētu lemt pēc amata konkursa noslēguma.
Deputāti jautājumu atlikšanu atbalstīja vienbalsīgi.
Vienīgais jautājums, ko dome ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas 2. vidusskolas nosaukuma maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzšinējais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi.
Vidusskolas direktore Vera Grigorjeva sēdē sacīja, ka lēmumprojektā atspoguļots skolas padomes lēmums. Viņa uzsvēra, ka no pārmaiņām nav jābaidās, tāpēc mudināja deputātus lēmumprojektu atbalstīt, ko domnieki arī darīja.
Jau ziņots, ka ceturtdien sasaukta domes ārkārtas sēde, lai lemtu par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, jo saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi.
Pašvaldība iepriekš bija paredzējusi veikt Bauskas pilsētas pamatskolas darbības monitoringu līdz 2026. gada beigām, lai izvērtētu tās atbilstību valstī noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un lemtu par tālāko rīcību.
Lai sekmētu izglītības iestādes attīstību speciālās izglītības jomā un nodrošinātu kvantitatīvo rādītāju izpildi, ar maija domes sēdes lēmumu pamatskolas direktorei līdz 2026. gada 1. septembrim bija uzdots atvērt speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošināt tās īstenošanu iespējami vairākās speciālajās klasēs. Tomēr situācija ir būtiski mainījusies - skolas direktore un visa līdzšinējā vadības komanda ir iesniegusi atlūgumus un pārtraukusi darba attiecības.
Bauskas novadā sešās skolās - Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7.-9. klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas 10.-12. klašu grupā - izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku.
Lai arī sākotnēji lēmumprojekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, maija domes sēdē pieņemts lēmums visām skolām noteikt vienotu monitoringa periodu līdz 2026. gada 31. decembrim.