Turaidas pils pagalmā izskanēs lībiešu mūzikas koncerts
14. augustā plkst. 18.00 Turaidas pils pagalmā uzstāsies mūziķu apvienība “Kuolm randõ”, aicinot ieklausīties lībiešu valodas mūsdienīgā skanējumā.
Koncertā piedalīsies vokāliste un mākslinieciskā vadītāja Elīna Ose, kontrabasists Jānis Rubiks, pianists Austris Kalniņš, sintezatorists Kristaps Krievkalns un sitaminstrumentālists Ernests Mediņš.
“Kuolm randõ/Trīs krasti” ir unikāls starpžanru un pasaules mūzikas projekts, kurā apvienojas lībiešu kultūra, valoda un orģinālmūzika. Trīs mūsdienu lībiešu dzejnieku – Baibas Dambergas, Valta Ernštreita, Ķempju Kārļa – dzeja līvu valodā un profesionālu mūziķu – solistes Elīnas Oses, Austra Kalniņa un Staņislava Judina, Ernesta Mediņa, Jāņa Rubika un Kristapa Krievkalna – radītām šīs dzejas sajūtām mūzikā..
Valodas ilgtspēja tiek nodrošināta, kad to lieto – kad tajā runā, raksta, dzied. Tad valoda ir dzīva. Un kopā tiek radītas paliekošas vērtības – nākotnes kultūras mantojums. Koncertprogramma ļauj dziļāk ieskatīties lībiešu kultūrā un pietuvoties valodai, kas tik ļoti ir ietekmējusi un veidojusi to Latviju, kādā dzīvojam šobrīd. Tā ir daļa no mūsu kopīgās vēstures, daļa no mums.
Dzejolis “Seļļizt nemēmēg/People like us” (Tādi kā mēs) ir iedvesmas avots dziesmai un idejai par koncertprogrammu, kas pirmo reizi kā eksperimentāls projekts tika atskaņots starptautiskajā konferencē LIVONICA 2019 Latvijas Universitātes Lībiešu institūtā. Šis dzejolis ir no tāda paša nosaukuma 2019. gadā izdotā Valta Ernštreita bilingvālā dzejas krājuma.
“Kuolm randõ/Trīs krasti” mākslinieki sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu un ar VKKF atbalstu pandēmijas laikā ieskaņoja deviņas kompozīcijas, kuras ceļu pie sava klausītāja uzsāka 2024. gada septembrī. Vinila plate N⁰1, kurā apkopota daļa no koncertprogrammas, nominēta Zelta mikrofons 2025 kategorijā "Starpžanrs" un “Labākais albuma dizains”. Elīna Ose ar lībiešu projektu 2025. gadā nominēta jaunajā mūzikas nozares balvā GAMMA kā gada māksliniece kategorijā "Starpžanrs".
Šobrīd mūziķi strādā pie sava otrā albuma. “Kuolm randõ/Trīs krasti” mūzika ir pieprasīta gan Latvijā, gan Igaunijā, 2022. gadā projekts uzstājies starptautiskajā mūzikas festivālā Tallinn Music Week, Somugru naktī un 2025. gadā izskanējis pasaules mūzikas festivālā Porta.
Lībieši ir Baltijas jūras somu izcelsmes Latvijas pamattauta, kas būtiski ietekmējusi latviešu valodas un kultūras veidošanos. Latviešu valoda radusies lībiešu un seno baltu cilšu – latgaļu, zemgaļu un kuršu – mijiedarbē, piešķirot tai unikālu skanējumu. Vēsturiski lībieši apdzīvojuši plašas teritorijas Vidzemē un Kurzemē. Lībiešu kultūras mantojums joprojām ir dzīvs folklorā, valodā un sadzīvē, un lībiešu valodas ietekme ir īpaši jūtama vietējās izloksnēs bijušajās lībiešu teritorijās. Lībiešu valoda un kultūra visilgāk saglabājusies Lībiešu krastā – 12 Ziemeļkurzemes piekrastes zvejniekciemos (piemēram, Kolkā, Mazirbē, Košragā). Nozīmīga vieta Latvijas vēsturē arī ir Gaujas lībiešiem, kuru centrs atradās Turaidā. Viens no vislabāk zināmajiem 13. gadsimta lībiešu vadoņiem ir Kaupo, kura pils atradās Turaidā. Mūsdienās par Gaujas lībiešu mantojumu vēsta Turaidas muzejrezervāta ekspozīcija “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.
Koncerta biļetes EUR 12,00 “Biļešu paradīzes” kasēs un koncerta dienā Turaidas muzejrezervātā. Koncerta dienā muzeja ekspozīciju darba laiks no plkst. 9:00 -18:00, pēc plkst. 18:00 Turaidas pils pagalmā ieeja tikai ar koncerta biļeti.
Koncerta laikā pils pagalmā darbosies kafejnīca.