70% no ienākumiem un viens izmaksas periods: kā varētu mainīties vecāku pabalsts
Labklājības ministrija (LM) rosina reformēt un būtiski uzlabot vecāku pabalstu, ko vecākiem izmaksā agrīnā bērna vecumposmā.
Kā skaidro ministrijā, reformas mērķis ir veidot valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā.
“Pašreizējā sistēmā vecākiem ir jāorientējas divos dažādos pabalstos, jāizdara izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu jau bērna piedzimšanas brīdī un jāizprot abu pabalstu savstarpējā mijiedarbība. Jaunā pieeja paredz atteikties no šādas sarežģītas sistēmas, izveidojot vienu vecāku pabalstu ar vienotu izmaksas periodu un vienkāršākiem nosacījumiem,” uzsver labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.
LM piedāvā ar 2028.gada 1.janvāri ieviest vienu vecāku pabalstu līdzšinējo divu pabalstu vietā, kura izmaksas periods būtu 548 dienas līdzšinējo divu periodu (13 un 19 mēnešu) vietā. Ienākumu aizvietojumu visām sociāli apdrošinātām personām plānots 70 % apmērā (šobrīd 60% vai 43,75% atkarībā no izvēlētā izmaksas perioda). Pabalstam tiktu noteikts minimālais apmērs (piesaiste ienākumu mediānai, tātad tas tiktu regulāri pārskatīts). Tāpat plānota iespēja arī turpmāk (kā pastāvīga norma) saņemt 75 % no pabalsta, turpinot strādāt.
Reformas īstenošanai būtu nepieciešams papildu finansējums aptuveni 9 miljoni eiro gadā.
Reforma ir prezentēta Demogrāfisko lietu padomē, kas atbalstīja turpmāku risinājuma izstrādi. Padome uzdeva Labklājības ministrijai līdz 2026. gada 1. novembrim sagatavot nepieciešamos tiesību aktu grozījumus reformas īstenošanai.