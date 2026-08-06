Drošības dēļ aicina izvairīties no peldēšanās Daugavā pie Salaspils.
Sabiedrība
Šodien 09:18
Zilaļģu dēļ aicina nepeldēties Daugavā pie Salaspils
Zilaļģu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils.
Kā liecina Salaspils novada pašvaldības mājaslapā publicētā informācija, pašvaldība saņēmusi informāciju, ka Daugavas peldvietās, iespējams, ūdens kvalitāte neatbilst ieteicamajiem rādītājiem zilaļģu savairošanās dēļ.
Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti.
Līdz to saņemšanai pašvaldība aicina iedzīvotājus drošības nolūkos Daugavā nepeldēties.