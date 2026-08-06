Zilaļģu dēļ aicina nepeldēties Daugavā pie Salaspils
Foto: LETA
Drošības dēļ aicina izvairīties no peldēšanās Daugavā pie Salaspils.
Sabiedrība

Zilaļģu dēļ aicina nepeldēties Daugavā pie Salaspils

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Zilaļģu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils.

Zilaļģu dēļ aicina nepeldēties Daugavā pie Salaspi...

Kā liecina Salaspils novada pašvaldības mājaslapā publicētā informācija, pašvaldība saņēmusi informāciju, ka Daugavas peldvietās, iespējams, ūdens kvalitāte neatbilst ieteicamajiem rādītājiem zilaļģu savairošanās dēļ.

Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti.

Līdz to saņemšanai pašvaldība aicina iedzīvotājus drošības nolūkos Daugavā nepeldēties.

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