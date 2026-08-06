Jauniete veikalā Rīgā piekauj deviņgadīgu meitenīti; vecāki ceļ trauksmi par policijas klusēšanu
Valsts policija (VP) turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par gadījumu, kad pērnā gada novembrī Rīgā, Mežciemā, kādā veikalā pilngadīga jauniete uzbrukusi un piekāvusi deviņus gadus vecu meiteni, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Incidents notika 2023. gada 25. novembrī. Pēc cietušās meitenes tēva stāstītā, meita kopā ar brāli atradās veikala rotaļlietu nodaļā, kad viņai no mugurpuses pienāca 2007. gadā dzimusi nepazīstama jauniete un bez acīmredzama iemesla vairākas reizes situsi pa seju. Uzbrukuma rezultātā meitenei tika konstatēts smadzeņu satricinājums, kā arī nodarīta emocionāla trauma.
Kā raidījumam norāda cietušās ģimene, uzbrucēja notikuma vietā atradusies kopā ar vecāku sievieti.
No viņas teiktā ģimene secinājusi, ka jaunietei, iespējams, ir garīgās veselības traucējumi. Arī VP ir apstiprinājusi, ka šis nav pirmais gadījums, kad konkrētā jauniete ir rīkojusies līdzīgi.
Kriminālprocess VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldē tika sākts pērn 1. decembrī pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas – par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam.
Cietušās meitenes ģimene paudusi bažas par informācijas trūkumu un neziņu par izmeklēšanas gaitu astoņu mēnešu garumā.
Komentējot situāciju, VP skaidro, ka kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, ko uzrauga prokurors. Izmeklēšanas virzība nav apturēta, un tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi pierādījumu iegūšanai un pārbaudei.
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