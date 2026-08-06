Latviete pēc “Shein” paciņas saņemšanas ceļ trauksmi: ģimene saskārusies ar smagām veselības problēmām
Inese sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi satraucošu ierakstu, aicinot cilvēkus daudz rūpīgāk izvērtēt preces, kas tiek pasūtītas no tādām populārām Ķīnas interneta tirdzniecības platformām kā “Shein” un “Temu”.
Sieviete apgalvo, ka pēc pēdējās no “Shein” saņemtās paciņas viņas ģimene saskārusies ar smagām un nopietnām veselības problēmām. Konkrēto preci un precīzu veselības sarežģījumu raksturu Inese savā ierakstā neatklāj.
“Arī mēs mājās šad tad pasūtām kaut ko no Ķīnas. Taču pēdējā paciņa no “Shein” manai ģimenei izmaksāja ļoti dārgi – tā rezultējās ar smagām, nopietnām veselības problēmām,” raksta Inese.
Viņa norāda, ka cilvēki bieži priecājas par lētajām precēm un saņemtās paciņas uztver kā nelielu pārsteigumu, taču reti aizdomājas par izmantoto materiālu sastāvu un vielām, ar kurām preces varētu būt apstrādātas.
Inese uzskata, ka īpaša piesardzība jāievēro, iegādājoties preces, kas nonāk tiešā saskarē ar ādu, acīm vai gļotādu. Viņa aicina rūpīgi izvērtēt rotaslietu, kosmētikas, mākslīgo skropstu un to līmju, kontaktlēcu un dažādu skaistumkopšanas piederumu iegādi.
“Mēs bieži vien redzam tikai spilgtos attēlus ekrānā un priecājamies par zemo cenu, bet nezinām, kas slēpjas zem šīs glancētās fasādes,” viņa raksta.
Pēc Ineses teiktā, viņas ģimenei tagad priekšā esot ilgs un sarežģīts atveseļošanās periods. Sieviete aicina citus pircējus nevadīties tikai pēc zemās cenas un pirms pirkuma padomāt, vai konkrētā prece patiešām ir nepieciešama.
“Sargājiet savu veselību un izvēlieties kvalitāti, nevis lētu preci, kas var sagraut jūsu veselību,” ieraksta noslēgumā aicina Inese.
Kā zināms, par iespējamiem riskiem vairākkārt brīdinājušas arī Eiropas institūcijas un patērētāju tiesību aizstāvji.
Piemēram, 2025. gadā “Greenpeace” publiskotajā pārbaudē 18 no 56 testētajiem “Shein” apģērbiem un apaviem konstatētas bīstamas ķīmiskās vielas daudzumā, kas pārsniedza Eiropas Savienībā noteiktās robežvērtības. Savukārt Eiropas Komisijas veiktajās “Temu” kontrolpirkumu pārbaudēs atklātas prasībām neatbilstošas preces, tostarp bērnu rotaļlietas ar pārmērīgu ķīmisko vielu koncentrāciju.