Daļā Latvijas aizvadīta tropiskā nakts
Ceturtdienas naktī gaisa temperatūra dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zem +20 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Piecos rītā temperatūra bija no +16 grādiem Madonā līdz +20,9 grādiem Rēzeknē, +21,1 grādam Daugavgrīvā un +21,4 grādiem Zvejniekciemā.
Mākoņu maz, no dienvidrietumiem to kļūst vairāk un vietām iespējama īslaicīga lietus ierašanās. Dažviet izklīst miglas vāli.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā aizvadīta tropiskā nakts, gaisa temperatūra plkst. 5 bija +19 grādi lidostā un +20,4 grādi pilsētas centrā. Debesis skaidras, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3-5 metri sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +23,2 grādiem Kolkā līdz +31,0 grādam Staļģenē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5. augustā bija +40..+42 grādi Itālijā, Balkānu reģionā, Ungārijā, Slovākijā un Austrijas austrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -2 grādi Skandināvijas ziemeļos.