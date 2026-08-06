Latvijā sācies solārais rudens – priekšā arvien tumšākas dienas
Foto: LETA
Sākas solārais rudens.
Sabiedrība

Latvijā sācies solārais rudens - priekšā arvien tumšākas dienas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, liecina "timeanddate.com" dati.

Latvijā sācies solārais rudens – priekšā arvien t...

Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. maijā un beidzās 5. augustā, savukārt tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim.

Gadalaikus iedala dažādi. Astronomiskā vasara šogad sākās 21. jūnijā, astronomiskais rudens iestāsies 23. septembrī un noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži.

Meteoroloģiskais rudens nomainīs vasaru tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas būs zemāka par +15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara šogad sākās 1. jūnijā.

Dažos gados meteoroloģiskā vasara turpinās vēl arī septembrī. 2023. gadā tika sasniegts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords - tas iestājās tikai 4. oktobrī.

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