Izsludināts dzeltenais brīdinājums: šodien gaiss sakarsīs līdz +30 grādiem
Foto: LETA
Ceturtdien Latvijā valdīs tveice, bet debesis vietām atnesīs negaisu.
Sabiedrība

Izsludināts dzeltenais brīdinājums: šodien gaiss sakarsīs līdz +30 grādiem

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Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien Latvijā, saglabājoties karstam laikam, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

Izsludināts dzeltenais brīdinājums: šodien gaiss s...

Valsts dienvidos, īpaši dienvidaustrumos, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām.

Valdošais būs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem Latgalē.

Valsts centrālajā un austrumu daļā plkst. 11-18 būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu.

Rīgā gaiss sasils līdz +27 grādiem, pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu perifērija. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.

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