Linda Leen ar īpašu koncertu Dzegužkalnā atklāj Rīgas vasaras koncertsezonu
Dzegužkalna estrādē izskanējis Lindas Leen koncerts, ar kuru tika atklāta Rīgas vasaras muzikālā parka koncertprogramma. Aplūko fotomirkļus no vakara, kurā ...
Kultūra
Vakar 23:52
FOTO: Linda Leen ar muzikālu vakaru Dzegužkalnā atklāj Rīgas vasaras koncertsezonu
Dzegužkalna parka estrādē trešdien, 5. augustā, ar Lindas Leen koncertu tika atklāta Rīgas vasaras muzikālā parka koncertprogramma.
Vakars pulcēja mūzikas cienītājus, kuri baudīja mākslinieces īpašo skanējumu un iemīļotās dziesmas.
Koncertā izskanēja gan skaņdarbi no Lindas Leen jaunākajiem projektiem, gan klausītāju iemīļotas dziesmas, tostarp "Beyond Velvet Skin", "Slowly" un "Fighting Gravity".