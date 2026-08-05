Linda Leen ar īpašu koncertu Dzegužkalnā atklāj Rīgas vasaras koncertsezonu

Dzegužkalna estrādē izskanējis Lindas Leen koncerts, ar kuru tika atklāta Rīgas vasaras muzikālā parka koncertprogramma. Aplūko fotomirkļus no vakara, kurā ...

Kultūra

FOTO: Linda Leen ar muzikālu vakaru Dzegužkalnā atklāj Rīgas vasaras koncertsezonu

Kultūras nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Dzegužkalna parka estrādē trešdien, 5. augustā, ar Lindas Leen koncertu tika atklāta Rīgas vasaras muzikālā parka koncertprogramma.

FOTO: Linda Leen ar muzikālu vakaru Dzegužkalnā at...

Vakars pulcēja mūzikas cienītājus, kuri baudīja mākslinieces īpašo skanējumu un iemīļotās dziesmas.

Koncertā izskanēja gan skaņdarbi no Lindas Leen jaunākajiem projektiem, gan klausītāju iemīļotas dziesmas, tostarp "Beyond Velvet Skin", "Slowly" un "Fighting Gravity".
 

Tēmas

Linda LeenDzegužkalnsRīga

Citi šobrīd lasa