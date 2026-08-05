Nēģu svētki Carnikavā atgriežas ar vērienu - nēģu zupa, laivas un Latvijas mūzikas zvaigznes vienuviet
Jau 22. augustā Carnikavā norisināsies šīs vasaras nozīmīgākais notikums Ādažu novadā – tradicionālie Nēģu svētki – kas ik gadu pulcē desmitiem tūkstošu viesu, atzīmējot nēģu zvejas sezonas sākumu.
Kā ik katru gadu, Nēģu svētkos būs plaša kultūras, sporta un izklaides programma, kā arī aktivitātes visu paaudžu cilvēkiem.
Jūras ielā jau no plkst. 10.00 darbosies svētku tirdziņš, piedāvājot daudzveidīgu mājražotāju, amatnieku un dizaineru produkciju. No plkst. 10.00 sāksies aktivitātes arī Carnikavas parkā (Zvejnieku ielā 3), kur visas dienas garumā uzstāsies tādi mākslinieki kā DJ Mareks, bundzinieks Gustavs Šarfs, deju studija "Hint", Eduards Strazdiņš, Mārtiņš Kanters, Normunds Rutulis, Dainis Skutelis, "Lauku muzikanti" un "Sestā jūdze". Tāpat būs skatāma izrāde "Pazudušās picas lieta".
Svētku centrālais notikums – Nēģu zupa – būs baudāma no plkst. 13.00, taču svētku viesus aicinām ieklausīties svētku vadītāju paziņojumos, kas informēs par izmaiņām, ja tādas būs.
Carnikavas Novadpētniecības centrā (Jomas ielā 7) no plkst. 10.00 līdz 16.00 notiks izbraucieni ar zvejnieku laivām, bet no 12.00 līdz 15.00 – "Viena diena zvejnieka sētā" kopā ar Rīgas līča amatniekiem (piedalās arī folkloras kopas "Ābols" un "Cēlāji"), radošās darbnīcas, Nēģu animācijas filmas pirmizrāde, spēles un interaktīvās aktivitātes ar zinātniekiem. Plkst. 14.00 paredzēta Mākslas studijas "Sidrabota" izstādes atklāšana.
Nēģu svētku programmā atkal atgriežas orientēšanās spēle, kas notiks no plkst. 11.00 līdz 14.00 ar startu un finišu pie Tūrisma informācijas centra (Rīgas ielā 16).
No plkst. 11.00 Carnikavas stadionā (Smilšu ielā 1) tiks noskaidroti uzvarētāji sporta aktivitātēs – 3x3 basketbolā, pludmales volejbolā, florbolā, svara stieņa spiešanā guļus un zolītē. Koprades mājā (Jūras ielā 4) savukārt publiskās adīšanas diena.
Uz centrālās skatuves Gaujmalā (Atpūtas ielā 20) uzstāsies DJ Plastic, "Autobuss debesīs", Lauris Reiniks, Fiņķis, "Very Cool People", Žoržs Siksna un Ozols, kam sekos Gustavo, bet muzikālo daļu jau pēc pusnakts noslēgs DJ Jānis Kozlovskis.
DETALIZĒTA NĒĢU SVĒTKU PROGRAMMA
- No plkst. 10.00 Gadatirgus un atrakcijas Jūras ielā un Carnikavas parkā
Carnikavas parkā (Zvejnieku ielā 3)
Skatuves vadītājs – Jānis Ozoliņš
- No 10.00 – 17.00 DJ Mareks
- 12.00 – Bundzinieks Gustavs Šarfs, deju studija HINT un Bungotava
- 13.30 – Bērnu izrāde “Pazudušās picas lieta” kopā ar kaķi Gārfildu
- 15.00 – Eduards Strazdiņš
- 17.00 – Serenādes ar Mārtiņu Kanteru, Normundu Rutuli un Daini Skuteli
- 19.00 – Lauku muzikanti
- 21.00 – Sestā jūdze
Gaujmalā (Atpūtas ielā 20)
Skatuves vadītājs – Artūrs Breidaks
- No 13.00 - 20.00 DJ Plastic
- 14.00 – Autobuss debesīs
- 16.00 – Lauris Reiniks
- 18.00 - Fiņķis
- 20.00 – Very Cool People, Žoržs Siksna un Ozols
- 22.00 – Gustavo
- 24.00 – 3.00 DJ Jānis Kozlovskis
Carnikavas stadionā (Smilšu ielā 1) no plkst. 11.00
- 3x3 basketbols
- Pludmales volejbols
- Florbols
- Svara stieņa spiešana guļus
- Zolīte
Carnikavas Novadpētniecības centrā (Jomas ielā 7)
- 10.00 – 16.00 Izbraukumi ar zvejnieku laivām
- 12.00 – 15.00 Viena diena zvejnieka sētā kopā ar Rīgas līča amatniekiem Piedalās folkloras kopas Ābols un Cēlāji. Radošās darbnīcas, Nēģa animācijas filmas pirmizrāde un stopkadru animācijas darbnīca, spēles un interaktīvās aktivitātes ar zinātniekiem
- 14.00 Mākslas studijas "Sidrabota" jubilejas izstādes atklāšana
Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 16)
- No plkst. 11.00 – 14.00 reģistrēšanās orientēšanās spēle visai ģimenei "Nēģu līkumos"
- 17.00 Spēles noslēgums
Koprades mājā (Jūras ielā 4)
- No plkst. 11.00 publiskās adīšanas diena un lielīšanās