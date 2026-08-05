Boksa svētki Daugavpilī pulcēs sportistus no visas Baltijas 22. Purvinsku piemiņas turnīrā
Jau šajā nedēļas nogalē, 7. un 8. augustā, Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvinsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuri divu dienu laikā cīnīsies par godalgām elites, U19, U17 un U15 vecuma grupās.
Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies plkst. 14.00 Daugavpils Boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Priekšsacīkstēs tiks noskaidroti finālisti visās vecuma un svara kategorijās.
Sacensību programmā paredzētas cīņas gan pieredzējušiem bokseriem elites grupā, gan jaunajiem sportistiem, kuri turpina pilnveidot savu meistarību un gūt pieredzi starptautiskā konkurencē.
Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā plkst. 10.00, kad finālcīņas norisināsies Lielā Stropu ezera Centrālajā pludmalē. Brīvdabas rings jau kļuvis par šī turnīra atpazīstamu sastāvdaļu, un arī šogad izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks.
Fināla sacīkstes norisināsies jaunatnes un sporta festivāla “Artišoks” ietvaros. Līdztekus boksa fināliem apmeklētājus gaidīs arī citas sporta aktivitātes, pludmales volejbola sacensības, dažādu organizāciju prezentācijas, paraugdemonstrējumi, koncerti un citas norises. Tādējādi boksa turnīrs organiski iekļausies vienā no lielākajiem vasaras sporta pasākumiem pilsētā, vienlaikus saglabājot uzmanības centrā galveno – cīņas ringā.
Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs gadu gaitā kļuvis par nozīmīgu notikumu Daugavpils boksa dzīvē. Tas dod iespēju vienuviet satikt dažādu paaudžu bokserus, no jaunākajiem U15 grupas sportistiem līdz elites līmeņa dalībniekiem, kā arī salīdzināt savu meistarību ar konkurentiem no citām Latvijas pilsētām un kaimiņvalstīm.
Sacensības organizē biedrība “CSV klubs” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldi un Daugavpils Sporta skolu. Turnīra laureāti visās vecuma grupās tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem un kausiem.
Aicinām boksa līdzjutējus apmeklēt gan priekšsacīkstes Daugavpils Boksa zālē, gan finālcīņas Lielā Stropu ezera Centrālajā pludmalē, kur tiks noskaidroti XXII Leonarda un Aleksandra Purvinsku starptautiskā piemiņas turnīra uzvarētāji.