Pēc Straumes aiziešanas sāk jauna KNAB vadītāja meklēšanu
Tiesību aktu portālā publicēts rīkojuma projekts par konkursa izsludināšanu KNAB priekšnieka amatam.
Lēmums par konkursa izsludināšanu ir jāpieņem valdībai.
Plānots, ka konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēta pretendentu atbilstība KNAB likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām, izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un kompetento iestāžu atzinumus.
Savukārt konkursa otrajā kārtā tiks padziļināti izvērtēta pretendentu kvalifikācija, amatam nepieciešamā pieredze un zināšanas.
Otrās kārtas ietvaros notiks pārrunas ar pretendentiem, tostarp pretendentiem būs nepieciešams sniegt savu redzējumu par KNAB darbības prioritātēm un attīstību.
KNAB priekšnieka amata pretendentu atlasi veic komisija, kuru vada Valsts kancelejas direktors. Komisijas sastāvā ir ģenerālprokurors, Satversmes aizsardzības biroja direktors un Valsts drošības dienesta priekšnieks. KNAB priekšnieka amata pretendentu atlasē ar padomdevēja tiesībām piedalās ne vairāk kā trīs KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvaroti pārstāvji.
Konkursa noslēgumā apstiprināšanai Ministru kabinetā tiks virzīts pretendents vai pretendenti, kas iegūs visvairāk punktu. Savukārt vēlāk pēc Ministru kabineta ieteikuma KNAB priekšnieku uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima.
Šobrīd rīkojuma projekts par konkursa izsludināšanu nodots saskaņošanai citās ministrijās līdz 10. augustam.
Jau vēstīts, ka līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume 1. augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Šobrīd KNAB priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule.
Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.