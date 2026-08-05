Kura būs gardākā "Vecrīga"? Rīgas jubilejā meklē īpašās kūciņas meistaru.
Rīgas 825. dzimšanas dienas svinībās Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra aicina Rīgas konditorejas un mājas konditorus piedalīties kūciņu "Vecrīga" konkursā, pretendējot uz titulu "Rīgas dzimšanas dienas Vecrīga 2026".
Konkurss ir daļa no kampaņas "Rīgas saldākais noslēpums", kuras laikā līdz 16. augustam rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti iepazīt daudzveidīgās "Vecrīgas" interpretācijas, ko piedāvā Rīgas kafejnīcas, konditorejas un restorāni.
Kampaņas dalībniekus un īpašos piedāvājumus iespējams atrast vietnē "Riga Bakeries".
Konditorejas konkursam var pieteikties līdz 11. augustam, savukārt mājas konditori - līdz 12. augustam.
Visas konkursam iesniegtās kūciņas vērtēs žūrija, kas noteiks izcilāko "Vecrīgas" versiju.
Konkursa kulminācija norisināsies Rīgas dzimšanas dienas restorānā pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas 14. augustā, kad tiks vērtēts Rīgas konditoreju piedāvājums, un 15. augustā, kad tiks vērtēti mājas konditoru iesniegtie gardumi.
Pasākumu organizē Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
Visu augustu turpinās Rīgas dzimšanas dienas svinības ar kulmināciju 15. augustā 11. novembra krastmalā, kur notiks pasākums "Atver Rīgu! Kods: 825".