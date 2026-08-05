Sabiedrība
Šodien 18:14
"Pazemes "ceļi" uz Lietuvu: atklāts jau trešais tunelis zem robežas ar Baltkrieviju".
Lietuvas robežsargi netālu no Latežera ciema Druskininku pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli, kas, iespējams, paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas, trešdien paziņoja Valsts robežsardzes dienests.
Tunelis atrasts pēc tam, kad robežsargi, sadarbojoties ar Polijas robežsardzes speciālistiem un izmantojot specializētu aprīkojumu, pārbaudīja iespējamās izrakumu vietas. Pazemes eja izrakta aptuveni 1,5 metru dziļumā zem fiziskā norobežojuma uz robežas un nostiprināta ar baļķiem un dēļiem.
Ir sākta pirmstiesas izmeklēšana par nelegālu robežas šķērsošanu. Pēc nepieciešamajām procedūrām tunelis tika aizbērts.
Šis ir trešais tunelis, ko Varēnas robežsargi pēdējo nedēļu laikā atklājuši gar robežu ar Baltkrieviju. Šogad Valsts robežsardzes dienests ir reģistrējis kopumā 12 mēģinājumus ieceļot Lietuvā, rokoties zem zemes.