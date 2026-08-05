Trīs piepildīti vakari un spoža kulminācija: Siguldā izskanējuši Opermūzikas svētki
No 31. jūlija līdz 2. augustam Livonijas ordeņa Siguldas pilī aizvadīti XXXIII Starptautiskie Opermūzikas svētki, pulcējot vairāk nekā 3000 opermūzikas cienītāju uz trim piepildītiem vasaras vakariem. Svētku programmā līdzās koncertiem un kamermūzikas notikumiem īpašu vietu ieņēma Džakomo Pučīni operas “Madama Butterfly” oriģināliestudējums – viens no centrālajiem festivāla notikumiem.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, svētki tika atklāti 31. jūlijā ar koncertu “Svētku uvertīra”, kurā uzstājās Latvijas Nacionālās operas solisti Sonora Vaice, Dainis Kalnačs un Andris Kipļuks, kā arī pianiste Inguna Puriņa. Publika māksliniekus sagaidīja ar īpaši siltu atsaucību, bet pēc koncerta skanēja ilgstošas ovācijas.
Sestdienas vakarā Siguldas pilsdrupu estrādē izskanēja Džakomo Pučīni opera “Madama Butterfly” režisora Edmunda Freiberga veidotajā iestudējumā. Čo-Čo-Sanas lomā skatītājiem bija iespēja piedzīvot Latvijas Nacionālās operas solistes Jūlijas Vasiļjevas sniegumu, kura šajā lomā iejutās pirmoreiz, savukārt Pinkertona lomā pirmoreiz uz Siguldas Opermūzikas svētku skatuves kāpa Iraklijs Kahidze (Gruzija). Iestudējuma muzikālo vadību nodrošināja diriģents Jānis Liepiņš, piedaloties festivāla korim un orķestrim.
Operas “Madama Butterfly” izrādi apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc izrādes prezidents pateicās svētku organizatoriem par ieguldījumu notikuma tapšanā un atzinīgi novērtēja spožo mākslinieku sniegumu.
Par negaidītu otrā cēliena scenogrāfijas elementu kļuva lietus, kas it kā saplūda ar Madama Butterfly traģisko stāstu, vēl dziļāk ļaujot skatītājiem izjust galvenās varones sāpes un cerības. Pēc izrādes skatītāji māksliniekus sveica ar vairākas minūtes ilgām stāvovācijām, īpaši izceļot Jūlijas Vasiļjevas emocionāli piesātināto galvenās lomas interpretāciju un Iraklija Kahidzes izpildījumu.
Ar īpaši siltām ovācijām skatītāji sveica arī Siguldas Opermūzikas svētku patronu Daini Kalnu, izsakot pateicību par viņa ilggadējo ieguldījumu festivāla attīstībā. Ilgstošus aplausus saņēma arī režisora Edmunda Freiberga vadītā radošā komanda un visi iestudējuma mākslinieki, apliecinot skatītāju augsto novērtējumu šī gada festivāla kulminācijai – jauniestudējumam.
Svētdien svētki turpinājās ar Garīgās mūzikas koncertu Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, klavieru DUO koncertu pils dārzā un noslēguma Galā koncertu “Ielūdz Annija Ādamsone”, kurā uzstājās Latvijas un ārvalstu mākslinieki.
Noslēguma Galā koncerta izskaņā Siguldas pilsdrupu estrādē valdīja īpaši svinīga atmosfēra, un skatītāji māksliniekus sveica ar atkārtotiem aplausiem un aicinājumiem atgriezties uz skatuves.
Par neatņemamu svētku satikšanās vietu arī šogad kļuva “Operas restorāns” Siguldas pils dārzā, kur apmeklētāji nesteidzīgā atmosfērā baudīja maltītes, dzērienus un sarunas pēc koncertiem un operas izrādes. Par svētku gastronomisko piedāvājumu rūpējās “Itālijas labumi”, “H.E. Vanadziņš”, “Café Pils dārzs”, “Wine Lovers” un “Blaumanis”, papildinot muzikālo programmu ar daudzveidīgu garšu pieredzi. Operas restorāns abu vakaru garumā pulcēja daudz apmeklētāju un kļuva par iecienītu vietu, kur dalīties iespaidos par piedzīvoto uz skatuves.