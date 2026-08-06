VIDEO: “Ir lietas, kas naktī neļauj gulēt...” Armands Ruks atklāti par darbu, gaidāmo dienesta pārbaudi un neseno “tumšo nedēļu” Valsts policijā
Iepriekšējā mēneša izskaņā Latviju satricināja traģiskas un skumjas vēstis, kuras vieno nepatīkams fakts – iesaistīti ir Valsts policijas darbinieki, kuriem būtu jāsargā mūs, nevis jāapdraud.
Lai aprunātos par notikumiem Priekulē un Aizkraukles novadā, kā arī par likumsargu ikdienu, uz “Jauns Jautājums” studiju aicinājām Valsts policijas priekšnieku, ģenerāli Armandu Ruku.
No poliču un bandītu spēlēm bērnībā līdz mūsdienu policijas realitātei
Sarunas ievadā Armands Ruks, pret kuru nu, pēc jūlija pēdējo dienu notikumiem, ir uzsākta dienesta pārbaude, piebilst, ka interese par darbu policijā formējusies jau dzīves agrīnajā posmā. Bērnībā spēlēti “poliči un bandīti”, tad – skatītas leģendārās Francijas kinofilmas par ļaundari “Fantomasu”.
Tas viss aizvedis līdz studijām, dienesta sākumam deviņdesmito gadu izskaņā un karjerai, kas aizvedusi līdz pat ģenerāļa pakāpei un likumā nostiprinātai atbildībai par visu, kas ir un ko dara Valsts policija.
“Jauns Jautājums” sarunā Ruks, vaicāts, kādu atzīmi liktu policijai par darbu, atzīst, ka šobrīd, kad Latvijas likumsargu slavu aptraipa pēdējie šokējošie notikumi Priekulē un Aizkraukles novadā, ir grūti runāt par kopēju, pozitīvu vērtējumu, taču esot jomas, kuras tik tiešām viņaprāt policisti ir augsta novērtējuma cienīgi.
Raidījumu cikla 2. sezonu iesākot, izvaicājam Valsts policijas šefu arī par ikdienas gaitām, par, par to, kādas pārdomas māc dienesta pārbaudes priekšā, par smagākajām lietām, kuras “naktī neļauj gulēt” un to, cik ļoti policists, tostarp brīvajā laikā, var atļauties būt, kā saka, “arī parasts cilvēks”.