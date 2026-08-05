Policija atklāj, cik likumsargi šogad pieķerti reibumā
Šogad Valsts policijā (VP) fiksēti pieci disciplinārpārkāpumi alkohola reibumā, informēja VP.
Divi pārkāpumi izdarīti dienesta laikā, bet trīs - ārpus dienesta. Kopumā laikā no 2021. gada līdz šī gada augustam ieskaitot VP izdarīti 57 disciplinārpārkāpumi alkohola reibumā. No tiem 31 izdarīts 2021. gadā un 2022. gadā. Lielākā daļa pārkāpumu izdarīti ārpus dienesta laika.
VP norādīja, ka policijā ir izstrādāts iekšējās kontroles mehānisms, kas sastāv no dažādām aktivitātēm nodarbināto iespējama reibuma konstatēšanai. Piemēram, tiek veiktas regulāras nodarbināto kompleksas medicīniskas pārbaudes, tiešo priekšnieku regulāras pārbaudes, kā arī Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja regulāras pārbaudes. Tāpat pieejami ziņošanas kanāli, kuros policisti var ziņot arī par kolēģiem, kuriem ir problēmas ar atkarībām.
Policijas struktūrvienības regulāri īsteno kontroles pasākumus uz autoceļiem, kuros potenciāli tiek pārbaudīti arī VP nodarbinātie. Šāda iekšējās kontroles sistēma policijā tiek īstenota jau ilgstoši un nepārtraukti tiek pilnveidota, lai nodrošinātu dienesta disciplīnas un ētikas prasību ievērošanu, profesionālo standartu uzturēšanu un sabiedrības uzticēšanos policijas darbam, norādīja VP.
Konstatējot pārkāpumus, katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, apstākļus un smagumu. Atkarībā no izvērtējuma var tikt piemēroti dažādi disciplinārie sodi - no piezīmes vai rājiena līdz pat atvaļināšanai no dienesta. Savukārt gadījumos, kad amatpersonas rīcībā ir saskatāmas iespējamā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, lietas izmeklēšana nonāk Iekšējās drošības biroja kompetencē.
VP informēja, ka struktūrvienību vadītājiem uzdots papildus līdz šim esošajiem kontroles pasākumiem organizēt pastiprinātus disciplīnas kontroles pasākumus. Pirms dienesta pienākumu izpildes sākšanas policistiem tiks veikta alkohola koncentrācijas pārbaude. Tas attiecas uz amatpersonām, kuru pienākumu izpildei nepieciešams dienesta šaujamierocis vai kuras vada dienesta transportlīdzekli.
Savukārt Aizkrauklē 29. jūlija vakarā policija aizturēja policijas darbinieci, kura alkohola reibumā bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Atklājās, ka sievietes izelpā ir 3,18 promiles alkohola.
Ņemot vērā šos gadījumus, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret VP priekšnieku Armandu Ruku.