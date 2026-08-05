Virs Garkalnes paceļas melns dūmu mākonis: šosejas malā liesmās deg automašīna
Foto: ekrānuzņēmums no video
z A2 šosejas pie Garkalnes aizdegusies automašīna.
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Virs Garkalnes paceļas melns dūmu mākonis: šosejas malā liesmās deg automašīna

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Uz A2 Rīgas–Siguldas šosejas pie Garkalnes trešdien gaišā dienas laikā aizdegusies automašīna, vēsta "Sadursme".

Virs Garkalnes paceļas melns dūmu mākonis: šosejas...

Kā redzams aculiecinieku uzņemtajos kadros, transportlīdzeklis deg ar atklātu liesmu, bet debesīs paceļas liels melnu dūmu mākonis.

Pašlaik satiksme notikuma vietā nav apturēta, tomēr autovadītājiem ieteicams ievērot piesardzību, tuvojoties negadījuma vietai.

Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, šodien plkst. 14.38 saņemts izsaukums uz Ropažu novada Garkalnes pagastu, kur dega vieglā automašīna 5 kvadrātmetru platībā. Šobrīd degšana ir lokalizēta, un ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikuma vietā.

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