Ekrānuzņēmums no video
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Šodien 15:09
"Zvaniet prezidentam!" Rīgā aizturēts neadekvāts un agresīvs autovadītājs
Otrdienas, 4. augusta, vakarā Rīgā, Āgenskalnā, iedzīvotāju modrības dēļ tika aizturēts kāds autovadītājs, kurš, iespējams, transportlīdzekli vadījis reibumā, informēja Rīgas pašvaldības policijā.
Kā skaidro likumsargi, 4. augusta vakarā saņemts izsaukums uz Āgenskalnu, kur apkārtējie iedzīvotāji bija pamanījuši aizdomīgu autovadītāju. Notikuma vietā ieradās tuvākā policijas ekipāža un uzsāka pārrunas ar vadītāju.
Sarunas gaitā vīrietis uzvedās agresīvi, un likumsargiem radās pamatotas aizdomas, ka viņš atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Persona tika aizturēta un nogādāta operatīvajā transportlīdzeklī. Par notikušo tika informēta Valsts policija un mediķi, kuri ieradās notikuma vietā un pārņēma tālāko darbu ar aizturēto personu.