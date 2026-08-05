Rīgas vidusskolu 10. klasēs joprojām pieejamas gandrīz 200 brīvas vietas
Rīgas pašvaldības skolās 10. klasēs pašlaik ir pieejamas aptuveni 192 brīvas vietas. To skaits ir mainīgs, jo daļa skolēnu izlemj turpināt mācības citās izglītības iestādēs.
Pretendentiem ir iespēja pieteikties, iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā skolā vai sūtot ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Lai uzzinātu aktuālo informāciju par brīvajām vietām, Rīgas pilsētas pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu.
Brīvas vietas ir Rīgas 9.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā, Rīgas 51.vidusskolā, Rīgas 71.vidusskolā, Rīgas 80.vidusskolā, Rīgas 88.vidusskolā, Rīgas 92.vidusskolā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā, Rīgas Arkādijas vidusskolā un Rīgas Imantas vidusskolā.
Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Publicētie dati ir aktualizēti uz 5. augustu līdz plkst. 13.00, savukārt jaunāko informāciju par brīvajām vietām var skatīt Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē riga.lv un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Interesenti var sazināties arī atsevišķi ar konkrēto skolu.
Uzņemšana 10. klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvas vietas.
Šobrīd galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3913 pretendenti, savukārt 74 pretendentam ir statuss "Uzaicinājums apstiprināts". Šonedēļ turpinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ notiek pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4928 unikālajiem pretendentiem jeb 92% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4972 uzaicinājumi, bet 21 406 uzaicinājumi anulēti.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas Centra humanitārā vidusskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 72. vidusskolā, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Rīgas 40. vidusskolā, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā klases ir nokomplektētas.
Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar attiecīgo skolu vai zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201.