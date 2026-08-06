Lai saskaitītu lāčus, tērēs 180 000 eiro: DAP skaidro, kāpēc nepieciešama tik liela summa
Pēc sabiedrībā izskanējušajiem jautājumiem par Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) izsludināto iepirkumu brūno lāču monitoringam 2026.– 2028. gadam 180 000 eiro apmērā, pārvalde skaidro, ka šie līdzekļi paredzēti ne tikai lāču uzskaitei, bet arī iedzīvotāju drošības nodrošināšanai un zinātniski pamatotu lēmumu pieņemšanai.
DAP uzsver, ka monitorings nav "pētījums pētīšanas pēc", bet gan būtisks drošības instruments. Pieaugot lāču populācijai un to izplatībai Latvijā, precīzi dati ļauj savlaicīgi identificēt problemātiskos dzīvniekus un mazināt riskus cilvēkiem un viņu īpašumiem.
"Tā kā lācis ir Eiropas Savienības līmenī stingri aizsargājama suga, informācija par populācijas faktisko stāvokli un pieauguma tendencēm ir vienīgais juridiskais pamats, lai valsts drīkstētu izsniegt atļaujas bīstamo dzīvnieku likvidēšanai. Bez zinātniska pamatojuma atļauju izsniegšana būtu prettiesiska," skaidro DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Pārvaldē norāda, ka 2025. gadā veiktais monitorings apliecinājis, ka Latvijā dzīvo aptuveni 190 brūnie lāči, turklāt sagaidāms, ka populācija turpinās augt un dzīvnieki arvien biežāk izplatīsies arī valsts rietumu daļā.
Tieši tāpēc paredzētais 180 000 eiro iepirkums trīs gadu periodam ietvers visaptverošu monitoringu visā Latvijā. Tā laikā plānots ievākt DNS saturošus paraugus, veikt ģenētiskās analīzes, analizēt lāču pārvietošanās datus, organizēt lauka apsekojumus un izmantot arī iedzīvotāju sniegto informāciju par novērotajiem dzīvniekiem.
Sistemātiskās uzskaites pašlaik tiek veiktas septiņās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Austrumlatvijā un piecos reģionos ārpus tām, bet turpmāk monitoringa teritorijas plānots paplašināt arī Kurzemē, jo lāči pakāpeniski izplatās uz valsts dienvidrietumiem.
Ģenētiskais monitorings paredz matu, ekskrementu un citu DNS saturošu paraugu ievākšanu. Laboratoriskās analīzes ļauj identificēt konkrētus indivīdus, tostarp problemātiskos lāčus postījumu vietās, lai nepieciešamības gadījumā pēc atbilstošas atļaujas saņemšanas tos varētu izņemt no populācijas.
Būtiska loma ir arī iedzīvotāju ziņojumiem. Pērn DAP saņēma 827 ziņojumus par novērotiem lāčiem vai to klātbūtnes pazīmēm, tostarp pēdu nospiedumiem, matiem, ekskrementiem un slēpņu kameru fiksētiem attēliem.
DAP atgādina, ka lāču monitorings ir daļa no valsts bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas, kuras mērķis ir iegūt ilgtermiņa datus par Latvijas dabas stāvokli un nodrošināt zinātnisku pamatu lēmumu pieņemšanai dabas aizsardzības jomā.