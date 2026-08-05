Ceturtdien daudzviet gaiss iesils līdz +30 grādiem
Sabiedrība
Šodien 14:34
Gaidāma siltākā nakts šonedēļ; dienā atkal gaiss sakarsīs līdz +30 grādiem
Nakts uz ceturtdienu Latvijā būs siltākā šonedēļ - gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +16..+20 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā nakts paies bez nokrišņiem un ar nelielu mākoņu daudzumu. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs spēcīgāks.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem dažviet Latgalē.
Rīgā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +20 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +27 grādiem.